Roxana Castellanos revela a Yordi Rosado la razón por la que no entraría a "La casa de los famosos"

Con el éxito de reality shows como "La casa de los famosos" que actualmente se transmite en Televisa, Roxana Castellanos, quien fue la ganadora de la tercera edición de Big Brother fue cuestionada al respecto de este formato.

La actriz de 50 años estuvo como invitada en el programa de YouTube de Yordi Rosado y juntos recordaron su experiencia en un reality show con cámaras las 24 horas.

"Entré sin tener idea y sin pensar que fuera a ganar, dije 'ay me voy a echar unas dos semanitas' porque moría de ganas de estar ahí", contó Castellanos.

¿Por qué Roxana Castellanos no entraría a "La casa de los famosos"?

Además recordó que fue consumidora de este programa desde la primera edición mexicana, en 2001, por lo que decidió experimentar, aunque su plan inicial era ir por dos semanas y ya estando ahí se volvió una competencia que ganó sin estrategia.

"Me acuerdo cuando yo estaba, que después que salí y de lo poco que vi, la gente decía 'no, es que esta era un flan', no hacía nada, pasé desapercibida, nunca tuve estrategia fui yo", señaló.

Y aunque aseguró que lo disfrutó mucho, no volvería a participar en un programa de este tipo. Ante el cuestionamiento de si había sido invitada a la nueva edición, donde participan actores como Bárbara Torres, Emilio Osorio y Wendy Guevara, ella fue directa con su negativa.

"Sí me hicieron la invitación", dijo entre risas. "Ahorita no, yo entré cuando tenía 29 años tenía mucha paciencia, hambre de ser conocida y muchas ganas de estar ahí, pero ahorita no toleraría a muchos, mentaria madres, diría cosas".

Y señaló una razón principal por la que considera que ahora los realities son más difíciles de sobrellevar.

"Ahora está mucho más cañón lo que se difunde de un reality como esos, antes no había redes sociales", destacó.

Y entre otras memorias también habló del romance que tuvo con Paul Stanley, quien sí aceptó participar en este nuevo reality.

"Yo le llevo a Paul 11 años, a mí me vale, pero en esa época a la gente le importaba mucho, era de 'ay, la cugar' ahorita veo fotos y Paul se veía super chavito. Paul es encantador, quien conoce a Paul, basta estar con él media tarde para que caigas rendida a sus pies como mujer o como amigo", detalló.

¿Qué dijo Roxana Castellanos sobre Kate del Castillo?

Además, cuando tocó el tema de sus grandes amistades afirmó que una de las más entrañables es la que tiene con la actriz Kate del Castillo, quien en 2015 estuvo involucrada en un tema legal y político después de que se dio a conocer que junto al actor estadounidense Sean Penn visitó a Joaquín 'El chapo' Guzmán, quien en ese entonces era un narcotraficante prófugo del gobierno mexicano.

"Yo estaba con Kate", afirmó Castellanos. "Yo estaba ese fin de año que estuvo en su casa Sean Penn, yo no sabía que ella había ido a una entrevista y de pronto nos dijo a una amiga y su esposo que el día dos nos tenía que decir algo", relató.

Todos los amigos y huéspedes de Kate viajaron por distintas ciudades de Estados Unidos en aquella ocasión y después regresaron al departamento de la protagonista de "La reina del sur", ahí Roxana sintió que era el momento de partir.

"Me empezó a entrar una cosa aquí (señalando el pecho) que dije 'algo no está bien' y entonces agarré mi celular, compré mi boleto de avión y me regresé con una corazonada que no sé qué era, algo me dijo vete' y cuando llegué a Miami es cuando empiezo a ver la portada de la revista diciendo que fueron a ver al Chapo".

Junto a otras famosas como Yolanda Andrade tiene un grupo de amigas cercanas que han buscado estar cerca en las buenas y malas circunstancias, por eso desde entonces ha seguido el proceso que Del Castillo ha enfrentado para superar esa controversia.

"Desde ese día he estado al pie del cañón con ella, yo sé quien es Kate, la amo y la respeto, como amigo nunca hay que quejarse pero como amiga si digo 'Ijole, ¿querías fama?'".





