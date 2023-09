"Rotting in the sun", la comedia de humor negro que se estrena este fin de semana en streaming

Hace 14 años que Catalina Saavedra es “La Nana”, ese personaje dramático del filme chileno homónimo que causó tanto revuelo, que en el país andino obligó a poner atención al tema del servicio doméstico y protegerlo legalmente.

En dicha cinta, nominada a los Globos de Oro y ganadora en festivales como La Habana, Huelva y Guadalajara, la actriz daba vida a una mujer que intenta conservar su trabajo luego de servir por más de dos décadas a una familia.

“Fue algo sin querer, porque no era una película política, sino la historia de una mujer bastante autobiográfico (del director), pero cambió muchas cosas. Para mí es sorprendente que años después todavía la gente de la calle, mendígos, se me acerca para decirme algo de ella”, dice Catalina.

Hoy la actriz y el realizador de aquella aventura, Sebastián Silva, han vuelto a colaborar juntos pero en una comedia de humor negro filmada durante la pandemia en México y que estrena este fin de semana en el streaming de MUBI.

“Rotting in the sun” inicia cuando un cineasta, interpretado por el mismo Silva, se relaja en una playa gay y ahí conoce a Jordan, un influencer quien lo convence de trabajar juntos.

Pero cuando Jordan regresa a la Ciudad de México, el director no aparece por ninguna parte e inicia una búsqueda frenética en la que van apareciendo diversos personajes, como Doña Vero, interpretada por Saavedra.

La historia, cuenta Silva, sale en gran medida de lo que hace dos años estaba viviendo en la Ciudad de México.

“Me vine a vivir y estaba viviendo en ese edificio donde se filmó ahora la película y había una mujer que se llamaba señora Vero, que trabajaba ahí, y estaba ese hombre Beto y mi amigo Mateo, quien era dueño de ese edificio.

“Inventé una ficción que era una especie de fábula misantrópica en contra de la gente privilegiada y aburrida, pero al final en contra de todos, de los gringos, los gentrifcadores, los empleadores, contra mi: todos somos una basura y todos inoperantes, indolentes, mienten y ahí como que hay un poco de la realidad de mi”, establece.

Catalina detalla que la máxima explicación del actuar de su personaje, puede verse desde el nombre.

“Es una señora que trabaja y se encuentra en este mundo súper distinto a ella, pero es un trabajo, teniendo la suerte que le ocurre algo y queda atrapada, pero es alguien que ve todo desde afuera”, apunta.

“Rotting in the sun” comenzó su rodaje a finales de 2021, bajo la producción de Hidden Content y The Lift Films. Se estrenó internacionalmente en el Festival de Cine de Sundance de enero pasado, donde cosechó críticas favorables.

“Está llena de cosas sociales y políticas, desnudos, sexo y eso ha generado mucha expectación. En Sundance, donde son como moralistas, nunca hay mucho de eso, le tiene miedo a eso, pero siempre estuvo en los conteos dentro de las diez películas”, recuerda Silva.

