Romina Marcos, la hija de la llamada “mujer de las polémicas”, Niurka, se disculpó con la cantante María León después de que hiciera contundentes comentarios sobre la participación de la exvocalista de playa Limbo en los actuales musicales del productor Alejandro Gou: “Mentiras, el musical” y próximamente “Vaselina”.

Días atrás, se dio a conocer el elenco que traerá de regreso la época de los 80, pues fue en aquellos años que la obra de “Vaselina” se estrenó por primera vez en México.

León, trabajará junto a Erik Rubín, Andrea Legarreta, Alejandro Ibarra, Verónica Jaspeado, Lupita Sandoval, José Luis Rodríguez El Guana, Kalimba y Yahir, lo que generó incomodidad en algunas personalidades del mundo del espectáculo, puesto que la intérprete de “Pedir permiso” debutó primero en “Mentiras” y ahora hará el icónico papel de Sandy, el 13 de junio.

Lee también: Cazzu comparte su primera foto familiar junto a Nodal y presumiendo pancita de embarazo

¿Qué dijo Romina Marcos sobre María León?

Fue a través de un video en redes sociales donde Romina, aunque reconoció que María tiene gran talento, también mostró su descontento ante el hecho de que productores como Gou solo den oportunidades a los artistas ya posicionados, en lugar de promover a nuevos talentos.

“Acabo de ver el elenco de Vaselina y estoy muy decepcionada de que no nos estemos dando la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras, de ver nuevos talentos, ¡hay tanto talento!", dijo, lo que le valió señalamientos de ser una persona envidiosa.

“No puede ser que obra que sea de Alejandro Gou esté María León, o sea, es increíble, es talentosísima, la amo muchísimo, pero está en todo, en 'Mentiras', en 'Vaselina', en todo, en qué momento vamos a empezar a darle trabajo a nuevos talentos que se lo merecen, sí me enojé poquito, perdón”, agregó.

Si bien María contó a las cámaras de “Venga la Alegría” que no entendía la visión del comentario de Romina, consideraba que la joven era muy talentosa, además resaltó el nombre de sus padres: Juan Osorio y Niurka.

"Teniendo unos papás así, ella puede poner su dirección en eso, tiene una mama que es vedette, un papá que es productor maravilloso, yo tengo mis papás que me dieron mis herramientas y el apellido que me dieron a lo mejor no es famoso, pero me recuerda que soy una leona y que tengo mucha garra y algo muy importante para mí, es siempre sentirme merecedora de mí trabajo", compartió.

María León dice que Marcos se disculpó por el comentario

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, María reveló que Marcos le ofreció una disculpa tras lo sucedido.

Aseguró que la joven la llamó por teléfono para aclararle que su opinión no iba en contra de ella.

“(Me dijo) María, la verdad quiero marcarte para pedirte una disculpa porque no era directamente contra ti me calenté, porque mi amigo no quedó en la audición”, contó.

También explicó que la entendía porque a lo largo de su propia carrera se enfrentó a la frustración de no quedarse en alguno de los papeles que quería.

“Yo soy sorora con ella porque gracias que tomó la iniciativa y de un momento desafortunado de comunicación se vuelve algo padre y nos vamos a ver al ratito para echarnos un mezcal y platicar y conocernos más. Alomejor de esto también sale una amistad”.

Finalmente claró que entre ellas no hay rencores.

Lee también: Esta es la imagen que Tatiana reveló del baúl de los recuerdos y enamoró a todos