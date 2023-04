María León responde a Romina Marcos, asegura que es merecedora de su trabajo

Aunque Romina Marcos fue muy clara y reconoce el gran talento que tiene María León, también ha mostrado su descontento ante el hecho que productores como Alejandro Gou no volteen a ver a nuevas propuestas y sólo den oportunidad a las y los artistas que ya conocemos, pues el productor integró a la famosa cantante en dos de sus obras de teatro actuales, sin embargo, el comentario de Romi le valió la crítica de las redes sociales que tomaron a mal su pronunciamiento y es ahora la propia María León quien le contesta.

La semana pasada se dio a conocer el elenco de la nueva versión de "Vaselina", obra de teatro que se presentó en México por primera vez hace 39 años, en 1984, en la que se incluyen gran parte del elenco original, como es el caso de Alix, Ángelica Vale, Alejandro Ibarra, Benny Ibarra, Erik Rubín, Diego Schoening y Mariana Garza. Además, hay otras grandes personalidades como Andrea Legarreta, Lupita Sandoval, Kalimba, Yahir y María León.

Fue precisamente el nombre de María León el que causó ruido para Romi Marcos al conocer el poster de la obra, la cual se estrenará el próximo 13 de junio, a tal grado que la hija de Niurka recurrió a sus redes sociales para desahogarse, pues no sólo le pareció que la producción no ofrece nada nuevo, sino que ella misma audicionó para formar parte del elenco de esta obra pero no fue seleccionada, motivo por el cual su frustración pudo ser mayor, pues luego de subir su video, fueron muchas las personas que no entendían el motivo de que señalaba a León, si -por otro lado- decía que la amaba.

Lee también: Fans de Belinda se sorprenden al descubrir cómo luciría su hijo con Nodal, según la IA

En el mensaje, la joven indició:

“Acabo de ver el elenco de Vaselina y estoy muy decepcionada de que no nos estemos dando la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras, de ver nuevos talentos, ¡hay tanto talento!", y aunque la joven aseguró que no se refería a su propio talento, se le ha tachado de "envidiosa" por mostrar disgusto por la prosperidad que atraviesa León, quien aparece en "Mentira" y próximamente en "Vaselina", ambas producciones de Gou.

“No puede ser que obra que sea de Alejandro Gou esté María León, o sea, es increíble, es talentosísima, la amo muchísimo, pero está en todo, en 'Mentiras', en 'Vaselina', en todo, en qué momento vamos a empezar a darle trabajo a nuevos talentos que se lo merecen, sí me enojé poquito, perdón”, profundizó.

De hecho, no pasó mucho tiempo después de que la joven de 26 años se pronunció para que Gou diera su postura, expresando que si conocían a una persona que tuviera la disciplina y la capacidad artística de León arriba del escenario, lo informaran, pues sería contratada en una de sus producciones con inmediatez.

Y ahora, María León también rompe el silencio, pues fue captada por "Venga la alegría", al finalizar su participación en una de las funciones de "Mentira" de este fin de semana, por lo que se le cuestionó acerca de qué opinión le merecía los dichos de Marcos que aunque dijo amarla y reconocer su talento, también criticó que fuera ella de nuevo la elegida para aparecer en otra obra de teatro.

Lee también: ¡Shakira comparte sus primeras fotos en Miami!

"No sé cuál es la visión de ese comentario, creo que Romi es muy talentosa", expresó la cantante, sin embargo, sacó a colación el hecho de que Romina tiene una madre y padre famosos y ella no, aunque cabe recordar que Juan Osorio no es padre de Romi, sino de su hermano menor, Emilio Osorio.

"Teniendo unos papás así, ella puede poner su dirección en eso, tiene una mama que es vedette, un papá que es productor maravilloso, yo tengo mis papás que me dieron mis herramientas y el apellido que me dieron a lo mejor no es famoso, pero me recuerda que soy una leona y que tengo mucha garra y algo muy importante para mí, es siempre sentirme merecedora de mí trabajo", por lo que asegura que un día espera alcanzar Broadway.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc