Roger Waters, 77 años entregando joyas del rock progresivo

El 6 de septiembre de 1943, el condado de Surrey presenció el nacimiento de George Roger Waters, quien se convertiría en uno de los músicos más importantes en la historia del rock.

Con motivo de su cumpleaños 77, se recordarán las canciones más icónicas que hizo durante su carrera musical.



Money

Lanzada como sencillo del álbum "The Dark Side of the Moon" en 1973, es una de las canciones más famosas de Pink Floyd. El inicio de la canción es uno de los más conocidos, puesto que se puede escuchar el sonido de varias cajas registradoras mientras se abren y de monedas que caen.

La letra fue escrita por Waters, el tema también contó con los arreglos de David Gilmour.

Pigs (Three Different Ones)

Tres años después del lanzamiento de "The Dark Side of the Moon'', Pink Floyd regresó al estudio para grabar lo que sería su décimo disco. "Animals" salió a la luz en enero de 1977 y se convirtió en un éxito para el grupo, ya que encabezó la lista de ventas en países como el Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

De este álbum destaca el tema "Pigs (Three Different Ones), compuesta en su totalidad por Roger Waters.

El bajista se inspiró en el libro "Animal Farm" ("Rebelión en la granja", título en español) de George Orwell y, desde su punto de vista, las personas que tienen poder, dinero y riquezas deben ser consideradas como cerdos por manipular al mundo para conseguir sus objetivos.

Esta canción fue usada en varias ocasiones por Waters para manifestarse en contra de Donald Trump.

Another Brick in the Wall II

El álbum conceptual "The Wall" llegó en 1979 y narra la historia de una estrella de rock ficticia llamada "Pink", personaje inspirado en la vida de Roger Waters.

Dentro del álbum viene "Another Brick in the Wall", una canción que se volvió un clásico en la historia del rock.

Dividida en tres partes, el tema tiene una duración total de más de ocho minutos. La segunda parte es la más conocida y habla de las normas estrictas que tenían las escuelas en la década de los años 50.

La revista Rolling Stone la colocó en el puesto 375 en su lista de las 500 canciones más grandes de la historia.

Comfortably Numb

Sencillo que también pertenece a "The Wall" y que fue compuesta por Roger Waters y David Gilmour.

Es la canción con la que Waters termina sus recitales en vivo y fue el último tema que Pink Floyd tocó en vivo con la formación clásica del cuarteto Waters, Gilmour, Nick Mason y Richard Wright.

También aparece en la lista de las 500 canciones más grandes de la historia en la posición 314 y los solos de guitarra son considerados como dos de los mejores en la historia.

The Pros and Cons of Hitch Hiking

En abril de 1984 Roger Waters debutó como solista con el disco "The Pros and Cons of Hitch Hiking", el cual contó con la colaboración de otros músicos como Michael Kamen, David Sanborn y Eric Clapton.

El tema homónimo fue lanzado como el primer sencillo y en el disco se tituló como "5:01 AM (The Pros and Cons of Hitch Hiking).



