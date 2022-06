Roberto Poot primer eliminado de "La academia", mientras que Fernanda se lleva los reflectores

En una noche llena de sorpresas, polémica, grandes interpretaciones, y otras que dejaron al público y a los críticos insatisfechos, el participante oriundo de Playa Del Carmen, Roberto Poot no conocerá el interior de la casa de “La academia”.

Los jueces, más duros que nunca

Los jueces Horacio Villalobos, Lola Cortés y y Arturo López Gavito opinaron sin censura toda sobre las presentaciones de los participantes del reality, dejando en claro que no dudarán en exhibir las carencias vocales de los académicos.

Pero Ana Bárbara salió en su defensa y los apoyó lo más que pudo durante sus intervenciones, incluyendo al eliminado Roberto Poot, quien tras una "lamentable" participación, como lo definió Horacio Villalobos, abandonó el programa.

Pero al concursante no le sorprendió su salida e incluso pidió un saludo para su tío a la cantante Ana Bárbara.

Lee también: Alexander Acha y Ana Bárbara defienden a Rubí en el primer concierto de La Academia

"Yo también me hubiera eliminado, sabía que este día sería el último por eso le pedí el saludo a Ana Bárbara, ahí están mis compañeros de testigos, me despedí de ellos desde el día de ayer", admitió Poot con honestidad, al finalizar su participación.

El director Alexander Acha salió en defensa del participante mencionando que la canción que originalmente es interpretada por Fito Páez "Mariposa Tecknicolor" no había sido una buena elección, argumento que Poot compartió.

"Me pusieron canciones que no conozco, y a mis compañeros canciones que sí conocían, por eso sabía que me iba a ir", reconoció.

Lo mejor de la noche

Por otra parte, Fernanda que regresó en busca de una nueva oportunidad al reality, luego de tener que abandonar la edición anterior por problemas emocionales, se robó la noche y los aplausos de los jueces al interpretar "Paloma Negra".

"Parecía que estaba escuchando a Lola la grande, a Lola Beltrán", aseguró Lola Cortés.

"Estamos cortos de buenas cantantes de nuestra música", aseguró Horacio Villalobos quien además la coloca como una de las favoritas de esta temporada "Eres uno de los gallos de esta generación", mencionó el crítico.

Fernanda dejó la generación número doce por problemas emocionales, pero regresó con una motivación mayor.

"Regresé porque quiero darle a mi hija el ejemplo de que los sueños nunca se acaban y que nunca es tarde para cumplirlos", finalizó Fernanda, entre lágrimas.

Lee también: Ángela Aguilar recibe "regaño" de su papá por el escote de su vestido

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

Melc