A lo largo de su carrera, Robert Pattinson supo reinventarse en la industria del cine. Tras alcanzar la fama mundial como Edward Cullen en la saga "Crepúsculo", el actor británico ha optado por proyectos más arriesgados e independientes. Sin embargo, no todas sus decisiones han sido fáciles, y hay una en particular que, con el paso del tiempo, sigue siendo motivo de arrepentimiento.

El papel que nunca fue: "Pozos de ambición"

En una entrevista con HitFix, Pattinson confesó haber dejado pasar la oportunidad de participar en "Pozos de ambición" ("There Will Be Blood"), la película dirigida por Paul Thomas Anderson que fue aclamada por la crítica tras su estreno en 2007.

Aunque no se trató de un rechazo directo a un papel, sí declinó asistir a una audición para uno de los personajes principales, que todo apunta podría haber sido el de los hermanos Paul y Eli Sunday, finalmente interpretado por Paul Dano.

“Recuerdo haber leído el guión y pensar que era el mejor guión de la historia”, dijo Pattinson en esa ocasión. “Simplemente no pude hacerlo. Iba a ir a la audición, pero pensé: 'No puedo'”.

El actor admitió sentirse frustrado consigo mismo por no haberlo intentado. Aunque no hay certeza de que habría conseguido el papel, su decisión de no presentarse a la prueba lo alejó de uno de los filmes más destacados del siglo XXI.

Lee también: "Blancanieves" llega a streaming tras un estreno fallido en cines; ¿cuándo estará disponible?

Otro arrepentimiento, ¡el mismo año!

Ese mismo 2007, Robert Pattinson también dejó pasar la posibilidad de participar en El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por Brad Pitt y Casey Affleck. “No sé por qué me acobardé con estas cosas. No lo volvería a hacer nunca más”, reconoció.

En contraste, ese año terminó participando en The Bad Mother's Handbook, un telefilme británico donde interpretó un papel menor. A diferencia de las grandes producciones que evitó, este proyecto pasó desapercibido y poco aportó a su carrera.

A pesar de estos tropiezos iniciales, el actor de 38 años contruyó una filmografía diversa y respetada. De Good Time a The Lighthouse, pasando por Tenet y su más reciente interpretación de Batman, el actor demostró un interés constante por desafiar su imagen pública y explorar nuevas dimensiones actorales.