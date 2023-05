Robert De Niro revela el nombre de su séptima hija y asegura que sí fue planeada

Luego de que Robert De Niro sorprendiera al mundo entero con la noticia de que, a sus 79 años, dio la bienvenida a su séptimo hijo, el actor acaba de dar más detalles acerca del nacimiento de su hija, pues ya dio la primicia de que se trata de una niña la cual, junto a su pareja, Tiffany Chen, nombraron como Gia Virgina Chen-De Niro, además, el actor aclara que fue una hija planeada, luego de que se especulara que trató de ocultar su paternidad, debido a que la pequeña ya tiene más de un mes de nacimiento.

Fue hace unos días cuando el famoso actor concedió una entrevista a "ET Canadá", a propósito del estreno de "About my father", la más reciente película en la que participó. Esta cinta fue escrita y protagonizada por el comediante Sebastian Maniscalco, en la que narra parte de su vida y la relación que sostuvo con su padre, interpretado por De Niro; mientras los actores hablaban de esta producción de comedia, fue cuando Rober dio la buena nueva.

Esto ocurrió cuando el reportero de "ET", Gayle King, le preguntó si los seis hijos que el actor tiene, alguna vez, le expresaron que sentían que sus acciones los avergonzaban, a lo que -sin dudarlo- contestó que sí, pero también corrigió al entrevistador haciéndole saber que, en realidad, tenía siete hijos, recibiendo al más pequeño, hace tan sólo unas noticias, declaración que dejó atónito no sólo a King, sino a toda la audiencia y a las redes sociales cuando esta información se hizo viral.

Desde que se supo que el actor se convirtió en padre una vez más, son muchos los medios que lo han cuestionado, preguntas que no ha podido evadir debido a que se encuentra promocionando la cinta y, aunque en esas entrevistas se habla de la producción que llegará a nuestro país el 26 de mayo, la pregunta esperaba tiene relación con su nueva faceta como padre, por lo que De Niro ya dio más detalles acerca de la llegada de su bebé.

Fye Gayle quien contó que, luego de volver a charlar con el actor -vía telefónica- se enteró de que la pequeña había sido nombrada como Gia Virgina Chen-De Niro, la cual nació hace un mes, el 6 de abril, y pesó ocho libras y seis onzas, es decir, aproximadamente tres kilos. En esa llamada, detalló el reportero, el actor aclaró que el embarazo de Tiffany fue planeado, pues su bebé sí fue deseada y la llegada de Gia Virginia a su vida ijo sentirse bien.

A raíz de que el actor, que cumplirá 80 años el próximo agosto, dio a conocer la llegada de su bebé, la madre de Gia Virginia fue vista paseando con la recién nacida paseando en carreola.

melc