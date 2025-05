El actor Robert de Niro deja claro una cosa: ama a sus hijos, a sus siete hijos, y nada podrá cambiar el amor que ellos le inspiran, eso lo sabe Airyn, fruto de su relación con la actriz Toukie Smith, es la gemela de de Julian; Airyn se ha declarado públicamente mujer trans.

Decidió renunciar a las conexiones que tiene su familia en Hollywood, en su cuenta de Instagram, donde apenas tiene poco más de 5 mil seguidores, se quitó el famoso apellido De Niro y se puso "Airyn De Negro".

En entrevista con la revista "Them", se sincera sobre su proceso de transición que está viviendo; Airyn llamó la atención hace unos meses del medio británico "Daily Mail", donde hablaron de cuando fue vista por las calles de Nueva York con tacones y unas largas rastas de color rosa.

Con este look de rastas en color rosa es como aparece en la portada de "Them", donde se dijo orgullosa de su presente versión:

"Creo que una gran parte de mi transición es también la influencia que las mujeres negras han tenido en mí. Creo que adoptar esta nueva identidad, además de sentirme más orgullosa de mi negritud, me haces sentir más cerca de ellas de alguna manera", expresó.

Entre ellas nombró a Laverne Cox, conocida por sus papeles en "Orange Is The New Black" o "Una joven prometedora".

“Las mujeres trans son honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como las redes sociales, y puedo verlas triunfar. Yo pienso: ‘¿Sabes qué? Quizás no sea demasiado tarde para mí”, afirmó.

Robert de Niro da mensaje de amor para su hijo

Robert de Niro no ve cuál es el problema ni la conmoción que en algunos sectores ha ocasionado el anuncio público de su hijo, antes llamado Aaron, y que ahora se llama Airyn, sobre su transición como mujer trans.

A través de un comunicado que el ganador de dos Oscar envió a varios medios como a "Deadline" o la revista "People", dejó clara su postura al respecto.

“Quise y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora quiero y apoyo a Airyn como mi hija. No sé cuál es el gran problema... Amo a todos mis hijos”, declaró.

Airyn, quien ha pasado los últimos siete años buscando oportunidades como actriz de doblaje y modelo, agradeció en una historia en Instagram, los mensajes de cariño que recibió de la gente a raíz de la entrevista con la revista "Them".

“¡Gracias a todos los que han sido tan amables y me han apoyado! No estoy acostumbrada a que me miren tanto”, escribió.

rad