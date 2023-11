Roberto Morales es un influencer mexicano conocido en el mundo digital como "RobeGrill" y a sus 21 años ya es un maestro de la parrilla, pues oriundo de Sonora creció influenciado por una cultura que prioriza las reuniones de carne asada y el amor por la cocina hecha al carbón.

Este amor asegura, nació cuando apenas tenía cinco o seis años y hoy lo ha llevado a ser uno de los famosos de internet más populares, con más de dos millones de seguidores en Instagram y Youtube, donde ha compartido momentos de cocina junto a personalidades del espectáculo como Olivia Rodrigo, Dwayne Johnson 'La roca' y Rosalia.

"Cuando me empezó a llamar la atención la parrilla estábamos en reuniones familiares, carnes asadas que hacíamos y de chiquito en vez de estar jugando a los videojuegos con los primos en cuanto prendían el carbón directito me iba para allá y ahí me quedaba toda la noche viendo cómo le hacía mi papá o los tíos y qué preparaban", recuerda Morales en entrevista.

"Al principio nomás veía, luego pasaron los años y nomas tiraba una tortilla, pero ya un poquito más grande ya echaba la carne, hasta que llegó el momento en el que ya yo me encargaba de la carne asada toda", agrega.

Robe hizo famosa la frase "¡Qué chille!", para referirse al sonido que hace la carne una vez que está en contacto con la parrilla y comienza a cocerse. Ahora, aludiendo a eso acudió al programa de autos de "Mexicanicos", conducido por el especialista Martín Vaca, quien ha hecho realidad los sueños más increíbles de varios famosos y en su nueva temporada recibió a Robe quien fue en busca de su "Que chille móvil".

RobeGrill y el especialista de autos Martín Vaca. Fotos: CORTESÍA DISCOVERY.

Se trata de una camioneta 4x4 en la que fue instalada una parrilla y todos los requerimientos para que el influencer pueda transportar su arte a diferentes lugares. Lo más importante es que la intención detrás de este particular vehículo es altruista, pues Robe quiere llevarlo a distintas comunidades alejadas de la periferia para promover la cultura culinaria.

"Es muy importante seguir compartiendo la gastronomía, ya sea en redes sociales o de la forma en que podamos, esencialmente a los niños y jóvenes porque nuestra gastronomía es algo muy preciado que tenemos en México y entre más pasen los años y lleguen nuevas generaciones se puede ir perdiendo; parte de esta iniciativa es descubrir talentos y darles más oportunidades, darles tal vez un trabajo en restaurantes o jalarlos a algún lado a que empiecen a seguir su sueño de cocinar, es para descubrir talentos que les guste la cocina y de alguna forma darles una oportunidad más grande en eso y evitar que se vayan por otro camino", detalla.

el "Que chillé móvil" recorrerá varias partes del interior de la República Mexicana con Robe Grill a bordo, dentro además de la parrilla hay una barra e instrumentos, gas y agua para poder lavar y aunque aún no hay fecha definida para arrancar esta gira, el influencer agradece a Vaca, el famoso mecánico que hizo posible este proyecto.

Para descubrir cómo lo desarrolló hay un capítulo dedicado a esta camioneta en la nueva temporada de "Mexicanicos" que se transmite por Discovery y está disponible a traves de HBO Max.

"No sabía que era posible tener todo eso en una camioneta, Martín me impresionó y lo admiro porque además de tener su negocio andando también está chambeando en este exitoso programa", dice Robe.

"Para mí esta fue una experiencia muy única y significa mucho el poder tener un 'Que chille móvil', como Batman, es algo muy importante y aunque todo (el éxito) ha sido muy rápido, en poco más de tres años, estamos mejorando cada día en lo que hacemos y creo que este es un gran paso", agrega.

