Ringo Starr felicita a John Lennon por su cumpleaños...un mes antes

Ringo Starr recordó a John Lennon, quien fuera su amigo y compañero en The Beatles, por lo que lo felicitó por su cumpleaños.

A través de su cuenta de Twitter, el músico de 80 años mandó un emotivo mensaje a Lennon.

"John habría cumplido 80 años el día de hoy. Te envio paz y amor. Aún te extraño, hombre, paz y amor para Yoko y Sean".

John would’ve been 80 today I send you peace and love I still miss you man peace and love to Yoko and Sean. pic.twitter.com/wQzM884pzT

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) September 9, 2020