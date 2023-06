Todo lo que tiene que ver con Rihanna es fuera de serie, y más si de estilo se refiere. Siempre atrevida y sensual, la cantante no ha variado mucho sus elecciones de moda durante sus dos embarazos y adora presumir su pancita al aire siempre que puede. La artista oriunda de Barbados luce sin reparos, cropped tops y pantalones o minifaldas bajos, bralettes de brillos, cadenas de diamantes, sexis conjuntos con aberturas o chaquetas cortas con las que muestra piel.

Pero Rihanna tenía un secreto y ahora lo ha revelado a todo el mundo. Resulta que la cantante y empresaria maquilla su vientre para que se vea aún mejor. En un video de la cuenta de Instagram de su marca de belleza, la talentosa artista aparece utilizando el iluminador en polvo Diamond Bomb de Fenty Beauty con una brocha estilo kabuki. Con movimientos circulares lo extiende por su panza dándole un brillo platinado increíble.

"No lo llamamos #DiamondBomb por nada", reza la descripción. "Rihanna brilla por sí misma y además aplica el iluminador Diamond Bomb en el tono How many carats?! En su pancita de embarazada para ir a juego. Los productos de Fenty Beauty son veganos, libres de crueldad animal y con fórmulas limpias.

En el video, la cantante de Umbrella, de 35 años llevaba un cropped top satinado de color gris, con aberturas, y una falda plateada con brillos que centellean frente a la luz, tanto como el efecto logrado en su barriga de embarazada. Un look que usó hace algún tiempo, para celebrar el lanzamiento de su marca Fenty Beauty en la cadena Ulla.

Rihanna: esto es lo que coloca en su baby bump para que lucir radiante en eventos. Fuente: Instagram @badgalriri

La ganadora del Grammy y amante del bling bling es al fin y al cabo una mujer de carne y hueso que también se desanima a veces por su aspecto físico. "Te pones la ropa y cuando te ves bien, te sientes bien", continuó la estrella. "He oído eso durante mucho tiempo, pero es cierto. Realmente te puede levantar del sofá y hacerte sentir como una bad bitch".