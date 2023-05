Famosos, sí, famosos que han asegurado sus piernas

La semana pasada el mundo de la música se vistió de luto tras la repentina muerte de Tina Turner, quien perdió la vida a los 83 años por causas naturales, a pesar de que se especuló en un principio que había sido por consecuencia del cáncer intestinal que padecía tiempo atrás.

Desde que se dio a conocer la noticia, los medios y el público recordaron la vida y obra de la intérprete, quien se convirtió en una leyenda viviente del género del rock and roll e ícono de la música funk, soul, folk y gospel.

Además de su carrera como cantante y su trágica vida personal—marcada por el abandono, la violencia, el abuso y los excesos—, un aspecto que ha tomado relevancia en los últimos días para recordar a la intérprete de “What's love got to do with it” es su físico, principalmente sus piernas.

Así como su voz y la manera de bailar sobre el escenario, sus piernas cobraron relevancia y fueron parte medular de su carrera, al grado que se llegó a rumorar que las tenía aseguradas, convirtiéndose en pionera en darle un valor monetario a una parte de su cuerpo y asegurarlas para el futuro.

Especulaciones en torno a este hecho rodearon a la cantante. Ella nunca confirmó, pero tampoco desmintió la noticia de que las había asegurado por la módica cantidad de ¡3.2 millones de dólares!

Fue tal el grado de atención a sus extremidades que literalmente llegaron a ocupar más atención que la propia voz de la artista:

“Con toda la atención que recibían mis piernas, ¡me di cuenta de que debían estar bien!”, alguna vez reveló al medio The Sun.

Resignada, dejó de usar pantalones y explotó al máximo sus atributos; sobre el escenario, con esos populares bailes que tanto la caracterizaron y que se convirtieron en parte de sus shows; así como fuera de ellos, como cuando grabó varios comerciales por los que cobró millonarias sumas, y todo por sus piernas. Eso sin contar sus pelucas, pero esa es otra historia.

Con la protección de sus piernas, la cantante abrió una puerta para otros famosos que con el paso de los años han seguido sus pasos y han asegurado también algunas de sus extremidades u otras partes del cuerpo que hoy recordamos en este espacio.

Rihanna

Fue en junio de 2007 cuando la cantante caribeña recibió el premio Venus Breeze en la categoría Celebrity Legs of a Goddess (Piernas de celebridad de una diosa).

“Estoy encantada de que Venus Breeze piense que mis piernas son dignas de un premio y estoy emocionada de iniciar la búsqueda de la mujer con las mejores piernas en Estados Unidos”, dijo Rihanna el día que recibió el galardón mientras formaba parte del jurado del concurso organizado por dicha compañía de productos de belleza.

Tras su participación en el certamen, la originaria de Barbados decidió asegurarlas y consiguió firmar un contrato por la no despreciable cantidad de un millón de dólares, pues comprobó que sus piernas siempre estaban en la mira de sus seguidores gracias a sus coreografías y bailes que hacía en sus videos y presentaciones.

Taylor Swift

Otra cantante que ha aprovechado los seguros para cuidar y protegerse es Taylor Swift, quien consiguió firmar un contrato por 40 millones de dólares para salvaguardar la integridad de sus piernas.

De acuerdo con el contrato que firmó en 2015, la aseguradora le pagaría dicho monto si sufriera algún accidente durante su gira de aquel año, imposibilitándola a seguir trabajando. Por lo que ese seguro le ayudaría a no ver tan afectadas sus finanzas si se viera en la posibilidad de cancelar o suspender el resto de sus presentaciones.

Actualmente, con su The Eras Tour se estima que la cantante obtendrá un promedio de 620 millones de dólares, lo que la podría ingresar al club de los multimillonarios.

Heidi Klum

Una modelo que también aprovechó la ocasión para asegurar sus piernas fue Heidi Klum, quien las tiene valuadas por un poco más de dos millones de dólares. Lo peculiar y que llama mucho la atención en el caso de la maniquí alemana es que, a diferencia de otras celebridades que aseguran alguna parte de su cuerpo por un monto global, en su caso la agencia le valuó las piernas por separado. La razón es que tiene una cicatriz en su extremidad izquierda, lo que hizo que perdiera valor en el mercado. Fue así que finalmente consiguió que su pierna derecha fuera asegurada por 1.2 millones de dólares, frente al millón de su pierna izquierda.

Aunque ya está retirada prácticamente de las pasarelas, Heidi ha incursionado con éxito en los negocios, todos involucrados en el mundo de la moda, el diseño y el modelaje. Se ha desempeñado como productora y conductora de su popular reality de búsqueda de talento Project Runway y ha incursionado como jurado y actriz en otros proyectos televisivos.

Heidi Klum

Cristiano Ronaldo

Aunque muchos consideran que asegurar una parte del cuerpo es por temas de egos, la realidad es que para otros es una forma de protegerse y más cuando se vive del físico, tal es el caso de Cristiano Ronaldo.

Si creías que asegurar las piernas era exclusivo de las mujeres, estás en un error, porque también los hombres lo hacen, tal como el jugador portugués, quien consiguió proteger sus esculturales y bien torneadas piernas por la exorbitante cantidad de 120 millones de dólares.

Lo curioso del caso de Cristiano es que no fue él quien firmó el contrato ni el responsable de la negociación para poner cifra a sus extremidades, sino el club Real Madrid que buscaba ampararse por si algún día el deportista luso se viera imposibilitado de salir a jugar a la cancha y no pudiera cumplir con sus compromisos laborales.

Cristiano Ronaldo

David Beckham

Si con los 120 millones de dólares que se consiguió por asegurar las piernas de Cristiano Ronaldo te fuiste de espalda, siéntate y toma aire, porque podría darte algo al enterarte de la suma alcanzada por asegurar las extremidades de otro futbolista, David Beckham.

Cuando el esposo de Victoria Beckham era jugador del Real Madrid consiguió obtener la póliza de seguro más cara del mundo hasta el día de hoy, pues a diferencia de otras celebridades, el jugador de origen inglés consiguió firmar y asegurar sus piernas por tan sólo ¡195 millones de dólares!

Según se reveló, esa exorbitante cifra fue negociada porque para ese año, en el que se firmó el seguro, se celebraría la Copa Mundial de Futbol de 2006, por lo que David estaría bajo mucha presión, entrenando y jugando en más partidos como consecuencia del Campeonato que se llevó a cabo en Alemania.

