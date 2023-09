Ricky Martin publica un atrevido video sin ropa y enloquece a sus fans

Después de que anunciara su separación de, su ahora exesposo, de Jwan Yosef, Ricky Martin se ha tomado el tiempo para concentrarse en sus hijos, su carrera y ahora provocar microinfartos a sus seguidores de redes sociales, donde publicó un video que levantó suspiros y varios piropos.

Martin actualmente se encuentra en tierras aztecas para presentar su concierto Sinfónico; este pasado 16 de septiembre ofreció el primero de varios conciertos en la ciudad de Cancún, pero al parecer decidió aprovechar su visita al caribe mexicano para broncearse y compartió el momento con sus fans.

Lo que causó el asombro de propios extraños es la manera en la que Martin suele tomar el Sol, y es que lo hace vestido de Adán, es decir sin una sola prenda de ropa; según se puede observar en el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.





Ricky Martin causó todo tipo de reacciones por su atrevido video. Foto: AP.





Lee también Frontera y Yahritza dividen el Grito en la plancha del Zócalo





En las imágenes se puede ver el torso desnudo, así como una parte de la pierna del intérprete de "María" que cubre estratégicamente la parte más privada de su anatomía, pero, aunque no mostró de más, este clip bastó para enloquecer a sus fans y convertirlo en el blanco de atrevidos halagos y proposiciones.

"Ricky baja la pierna porfa que no te escucho", "Usted está contribuyendo al calentamiento global", "Perdóname Diosito por los pensamientos impuros", "Gracias por el adelanto de mi regalo navideño", "Mi suelo es que tus hijos me digan mamá", "Quién fuera Sol para calentar ese cuerpo. El gallinero está on fire", "¿Quieres generar un infarto masivo?", "Una obra de arte natural. No se puede ser más hermoso", "ay, así si vamos al sinfónico", "¡Ay bendito!", "Quisiera poder trabajar, pero así no podemos", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.





Este próximo 20 de septiembre, Ricky continuará con su recorrido en la CDMX, con una presentación en la Arena Ciudad de México, posteriormente irá a León, Guadalajara y cerrará su gira por México en Monterrey.

Lee también Karla Panini asegura que no conoció a Arturo Beltrán Leyva y revela que Karla Luna tuvo un romance con el capo