El cantante Rick Astley, conocido por temas como “Together Forever” o “Never Gonna Stop”, acaba de celebrar que superó las mil millones de reproducciones en Spotify. A más de 38 años de su lanzamiento, sus temas siguen siendo populares por los memes y los 80.

A 38 años del lanzamiento de su tema “Never Gonna Give You Up”, el cantante sigue generando sensación entre los amantes de la música y de los memes de internet. Ahora, Rick suma otro logro más a su trayectoria musical.

¿Cuál es el nuevo récord que rompió Rick Astley?

Dentro de Spotify hay a icónicos artistas como Bruno Mars, Lady Gaga, Billie Eilish, entre otros. Sin embargo, Rick Astley es la excepción al romper este récord debido a que su tema más popular fue lanzado en 1987 y sigue siendo escuchado.

“Never Gonna Give You Up”, la canción más popular de Rick Astley alcanzó el éxito en Spotify al llegar a más de mil millones de reproducciones en la plataforma de streaming. El público en internet ha celebrado este logro.

¿Por qué Rick Astley es tan famoso en Spotify?

En el mundo de internet, en 2009, en los inicios de YouTube, existió un fenómeno llamado “rickrolling”. Esta era una forma de bromear en internet que consistía en crear un enlace trampa de un tema de interés, donde al dar clic el usuario era dirigido al video musical de “Never Gonna Give You Up”.

Aún hoy en día, el “rickrolling” sigue presente, y los usuarios recuerdan la canción por esta broma de internet. Por esta razón, el artista celebró con sus fans en redes sociales con un breve mensaje:

“Nunca podría haber imaginado en 1987 que ‘Never Gonna Give You Up’ seguiría tan fuerte décadas después. Gracias, supongo que espero verlos pronto.”

La nueva estrella de Spotify, Rick Astley, de 59 años, actualmente no tiene planes para una gira, pero podría considerarlo debido al nuevo récord de más de mil millones de reproducciones en Spotify.

