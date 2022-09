"Reto 4 elementos": Haydee Navarra no esperaba ni siquiera durar una semana

Haydee Navarra quien recientemente participó en otro reality show de Televisa “Inseparables”, fue la segunda eliminada “Reto 4 elementos”, que en su tercera edición se está filmando en Colombia.

Navarra no fue como los demás competidores notificada con dos meses de antelación, sino que la invitaron al proyecto tan solo tres días antes de comenzar, situación que aunado a no ser una atleta como otros de los competidores, terminó dejándola fuera de la competencia, aunque después de lo que ella había previsto.

“Yo me encontraba en una producción entonces lo que terminó por convencerme de ir a la competencia fue la respuesta positiva que dio el productor de la telenovela que me encontraba filmando, pero yo sabía que no llegaría lejos”, compartió en entrevista para El Universal.

Incluso, en el día a día en la competición de “Reto 4 Elementos”, convenció a sus compañeros de que no la vieran como una competencia sino como una compañera, pues ella solo acudió a vivir la experiencia.

“Yo soy una persona muy miedosa, le tengo miedo a la oscuridad, a los insectos, e imagínate dormir con la mayoría de desconocidos, además enfrentarme a pistas donde me caía una y otra vez, fue un reto como ningún otro”, asegura, Haydee Navarra.

Pero esto le enseñó las capacidades que tiene su cuerpo y su mente pues no esperaba ni siquiera durar una semana, y sumado a esa situación particular que ella vivió en el reality este llegó en un momento complicado en su vida por padecimientos que tuvieron a su esposo Adolfo Argudín sumamente enfermo.

“Mi esposo estuvo enfermo últimamente y todo fue muy complicado además de la pandemia por Covid-19, pero este programa llegó en un momento inmejorable para demostrarme de lo que soy capaz de hacer para salir adelante”, afirmó Haydee.

A pesar de que la actríz duró poco tiempo en competición se llevó consigo grandes amistades de personas con las que nunca creyó poder convivir, uno de ellos es el argentino Nicola, quien anteriormente participó en “Guerreros 2020”, siendo uno de los más polémicos y criticados por el público.

“Al principio yo también pensé ‘que pesado’ pero conociendolo me di cuenta de que era una gran persona, actualmente seguimos hablando diariamente, cuando está en concurso es una persona súper competitiva, que hasta yo pensaba ‘que locura’ pero solo es parte de concursar, el es una de las amistades más allegadas que encontré en el reality”, sentenció Haydee.

Lee también: Los Tigres del Norte “devoran” al Zócalo



rad