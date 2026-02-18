Un accidente casero tiene a Renée Zellweger en medio de un proceso legal en California. La actriz y su pareja, Ant Anstead, fueron demandados por lesiones.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la demanda fue presentada por una mujer de nombre Tracey Bryn Belland, quien afirmó que durante una visita a la casa de Anstead, en agosto de 2024, tropezó y se lastimó fuertemente la rodilla derecha.

Belland sostiene que una alfombra delgada fue colocada sobre un agujero, lo que la hizo caer. Como resultado del incidente, afirmó, tuvo que recibir tratamiento médico y, hasta el día de hoy, continúa experimentando dolor.

Lee también "Bridget Jones" critica con humor la presión social

En los documentos judiciales, presentados en la corte durante la primera semana de febrero, Belland acusa a la ganadora del Oscar por daños no especificados y pide una compensación por gastos médicos y otros costos relacionados con las lesiones. La mujer argumenta que el estado del patio representaba un riesgo y que no se le advirtió sobre esa condición.

Por su parte, tanto Zellweger como Anstead han negado las acusaciones y rechazan cualquier tipo de responsabilidad; incluso, sostienen que la demandante habría causado sus lesiones por negligencia.

El propietario del inmueble, que también fue incluido como demandado, presentó una contrademanda contra la actriz y el presentador. En ella, afirma que la pareja expuso a la mujer a cualquier posible riesgo dentro de la propiedad y que, en caso de que se otorgue una compensación, esta debería ser cubierta por los famosos.

Hasta el momento no hay una respuesta oficial por parte de la protagonista de "El diario de Bridget Jones", auqnue gente cercana afirmó al medio estadounidense que Zellweger nunca vivió en la casa donde sucedió el incidente.

Lee también El sorprendente cambio físico de Renée Zellweger que se llevó todas las miradas