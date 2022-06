Renata Notni tomará clases de equitación para su nuevo protagónico

Renata Notni comenzará pronto clases de equitación, que le ayudarán a interpretar a la protagonista femenina de la versión serie de "El Zorro", el mítico defensor mexicano en contra de los españoles, del siglo XVIII.

En la producción será la mujer de la cual está enamorada el personaje central y que en cine fue interpretado por Catherine Zeta-Jones.

“Ya he montado antes, pero no tan profesional, estoy emocionada y por ello me iré una semanas antes a España. Estas es una versión actualizada, con personajes de hoy, que la gente va a sentir que está representada”, considera Notni.

“Es un proyecto sin duda increíble porque quien no conoce o recuerda con nostalgia a El Zorro”, agrega la actriz de "La venganza de las Juanas".

Miguel Bernardeau ("Elite") será quien de vida a Diego de la Vega y al héroe del antifaz negro en esa doble identidad que se codea con el pueblo y enfrenta al poder.

"Zorro" es el título de este proyecto para Amazon Prime Video escrito por Carlos Portela y que será dirigida por Javier Quintas y Miguel Ángel Vivas.

El Zorro ha sido interpretado en cine por Antonio Banderas en dos películas, mientras que en televisión tocó a Fernando Allende encarnarlo en los 80’s.

El personaje fue creado en 1919 por el escritor estadounidense Johnston McCulley, ambientando sus historias en la antigua California de fines del siglo 18 e inicios del 19, cuando era propiedad española.

