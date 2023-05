Rels B quiere conquistar el Foro Sol, en su mejor etapa como creador

El artista español Danel Heredia, mejor conocido como Rels B, ha tenido desde el año 2015 un crecimiento exponencial y paulatino, que le ha dado para producir 7 álbumes, sólo uno de ellos de la mano con una disquera.

Los demás han sido lanzados de manera independiente fiel a su estilo, luego de su experiencia con Sony Music, la cual, él mismo ha dicho que no fue de lo más agradable.

"Solo somos amigos haciendo música, no tenemos ninguna otra pretensión, lo que más contento me pone es que toda la gente que empezó conmigo sigue con nosotros", compartió Rels B en conferencia de prensa.

Y de la misma forma, está trabajando ya en su nuevo disco que llevará por nombre "Afrolove", y en el cuál asegura, ha visto su mejor versión.

"Ahora estoy en un conocimiento de a dónde quiero llegar, a dónde no, dónde quiero meterme donde no, simplemente seguir haciendo lo que me gusta", compartió el cantante.

Con esta madurez y convicción, el español cerrará su gira en la Ciudad de México, la cual comenzó en enero del 2022, y lo hará en el Foro Sol, como forma de agradecimiento a la ciudad, que él mismo afirma, ha sido determinante en su carrera.

"Este concierto es un regalo para México, porque son la ciudad donde más se escuchan mis canciones, la número uno en las plataformas, lo que van a ver el sábado es un show que no va haber en ningún otro lugar", aseguró el cantante español.

Incluso, para Rels B, este sería el último objetivo a cumplir en su carrera, llenar el antiguo estadio de béisbol, para después solo disfrutar de su profesión.

"Después de este Foro Sol, voy a coger otro camino de estar solo contento conmigo mismo, porque ya más metas no, solo estar tranquilo y feliz con lo que hago", dijo el también compositor.

Además Rels B aprovechó para hablar respecto a una posible colaboración, ya que hace un año planteó la posibilidad de colaborar con Christian Nodal, pero tras un año esto nunca se concretó.

"Creo que no es un buen momento, sí que el año pasado no era un gran momento para la música mexicana, pero hoy sí y hay que dejar que brille por sí sola", comentó.

El cantante se presentará el día de mañana en su primer Foro Sol, para el cual ha compartido en sus redes sociales, se ha preparado arduamente.