Anuel AA no oculta más su amor por su ex Karol G, le dedica canción y lo tunden en redes

"Mejor que yo", es el nombre de la nueva canción del cantante Anuel AA, la cual dedicó a su expareja, la colombiana Karol G, y lo hizo a través de redes sociales, donde la etiquetó en la publicación del video que está dividiendo las opiniones por el contenido sexual que posee.

El video, donde aparece cantando Anuel, suma más de cuatro millones de visitas en pocas horas, pero las opiniones de muchos usuarios sobre la letra de la canción son negativas, pues la consideran vulgar y sin sentido, pues el cantante y la llamada "Bichota" terminaron su relación en 2020 tras dos años de estar juntos.

Tras el truene con Karol, Anuel comenzó una relación con la rapera dominicana Yailín La más viral, la cual no prosperó a pesar de tienen un hijo recién nacido.

"Él no te lo mete como yo te lo meto; ¿cuándo vas a entender que por eso fue que no funcionó? Que no se trata solo de meter y sacar, sino de cuidar, respetar, proteger, valorar", opinó una cibernauta sobre la nueva dedicatoria del reggaetonero a la colombiana, pues no es la primera vez que lo hace.

"Usó a Yailín y dejo que la sociedad la arrastrara por el suelo". "Amigo ya siéntate y deja de humillarte", se lee entre las opiniones; recientemente Karol G también le dedicó un tema a su ex Anuel, "TQG" (te quedó grande", el cual interpreta con su paisana Shakira.

En el tema hay alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

Como respuesta a "TQG" Anuel AA lanzó un tema en el que menciona el término "Bebecita", con el cual llamaba a Karol cuando eran novios.

Letra de "Mejor que yo"

Real Hasta la Muerte, baby

Real Hasta la Muerte, baby

Uh-ah, uh-ah





Desde hace tiempo que no nos comemos

Ya tienes novio, te echo de menos

Él no te entiende como yo te entiendo

Y ni te lo mete como yo te lo meto





Mejor que yo nunca va a ser, no

Ni anotando mis truquitos en un papel, yea

Como yo nunca te va a hacer el amor, no

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh

Mejor que yo nunca va a ser, no

Ni anotando mis truquitos en un papel, yea

Lo único que tenemo' en común él y yo

Es que los dos te lo llegamos a meter, eh





No, oh-oh-oh

No, mejor que yo aquel nunca va a ser, no

No-oh-oh

No, mejor que yo aquel nunca va a ser





Cuando él te la mama te acuerdas de mí

La lengua no le trabaja como yo te hacía venir

Pensándome en la cama no te dejo ni dormir

No es lo mismo sin un gangster como yo encima de ti





Dime si te aprieta bien la' nalga'

Si mientras te lo mete te lambe la cara

Si te habla tan sucio, que hizo que tú squirtearas

Dime si hizo que temblara' y que la cama la mojara', baby





Cuando tú se lo mama', no me hagas reír

Ese malparido, mami, no me llega a mí

Baby, dime qué hizo él que yo no pude hacerte a ti

Si na' ma' hablándote al oído sin chingar te hice venir





En cuatro yo te muerdo el cuello

Te lo meto y te jalo el pelo

Baby, te extraño y no te miento

No te guardo resentimiento, uh-ah, uh-ah





Baby, desde hace tiempo que no nos comemos

Ya tienes novio, te echo de menos

Él no te entiende como yo te entiendo

Y ni te lo mete como yo te lo meto





Mejor que yo nunca va a ser, no

Ni anotando mis truquitos en un papel, yea

Como yo nunca te va a hacer el amor, no

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh

Mejor que yo nunca va a ser, no

Ni anotando mis truquitos en un papel, yea

Lo único que tenemo' en común él y yo

Es que los dos te lo llegamos a meter





Ese cabrón no te lo mete como yo

Hablando mierda de mí ya no, eso nunca se me olvidó

Así que si yo lo pillo, baby

No te molestes conmigo, baby





Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía el amor

Terminamo' de chingar, en mi ropa quedó tu olor

Quiero metértela otra ve', bebé, no te guardo rencor

Tú ere' mía, aunque tú ande' con ese jodío cabrón





Uh-ah

Comiéndote la media luna

Tus ojos se achican cuando fuma'

El totito se perfuma

Baby, como tú ninguna





Comiéndote la media luna

Tus ojos se achican cuando fuma'

El totito se perfuma

Baby, como tú ninguna





Desde hace tiempo que no nos comemos

Ya tienes novio, te echo de menos

Él no te entiende como yo te entiendo

Y ni te lo mete como yo te lo meto





Mejor que yo nunca va a ser, no

Ni anotando mis truquitos en un papel, yea

Como yo nunca te va a hacer el amor, no

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh

Mejor que yo nunca va a ser, no

Ni anotando mis truquitos en un papel, yea

Lo único que tenemo' en común él y yo

Es que los dos te lo llegamos a meter, eh





No, no-oh-oh

No, mejor que yo aquel nunca va a ser, no

No-oh-oh

No, mejor que yo aquel nunca va a ser





Uh-ah, uh-ah

Real Hasta la Muerte, baby

Real Hasta la Muerte, baby

Bebecita

Bebé, bebecita

Oh-oh, oh-oh

Doble A

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh

Anuel

Mambo Kingz

Mera, dime, Luian

Jowny

Uh-ah, uh-ah