Regresan “Aventurera” a la marquesina y “Salomé” a la pantalla

Ni Juan Osorio ni Televisa le pierden. Mientras el productor regresa a los escenarios teatrales a “Aventurera”, también volvió su telenovela “Salomé”, que desde ayer está disponible en la plataforma VIX y justamente se basa en la vida de una vedette. Fue protagonizada por Edith González en 2001, apenas poco antes de que la misma actriz, fallecida en 2019, fuera la estrella de la famosa puesta en escena. Se trató de una nueva versión de “Colorina”, protagonizada por Lucía Méndez en 1980, tan polémica en su momento como hoy la nueva versión del musical a cargo de Irina Baeva.

Niurka se vuelve a burlar de Irina Baeva

Y hablando de Irina Baeva, la polémica entre la actriz rusa y Niurka Marcos continúa, pero en esta ocasión para reírse. Ahora la vedette cubana compartió un video en Instagram del tiktoker Roy Cuervo, quien usando la música del tema “Burundanga” realizó una divertida versión hablando de que la rubia actriz no es vedette, tal y como Niurka lo dijo antes. Pero la actriz no sólo reconoció el talento del influencer, sino también volvió a arremeter contra la novia de Gabriel Soto, asegurando en los comentarios que así la lleven a 50 mil programas a promocionar, no es vedette, y sus fans por supuesto que la apoyaron.

La actriz rusa se defendió de las críticas de la cubana. Foto: Instagram, Prime Video.

Lola Cortés no disimula antipatía por Jolette

Lola Cortés ha estado en medio de la controversia por un video donde deja ver que Ángela Aguilar no es su artista preferida, pero no es la única que no cae de la gracia de la llamada Juez de hierro, y esto se reveló durante la grabación de un video para el canal de YouTube Pepe y Teo, donde se realizó la parodia del programa “El rival más débil”, y que en esta ocasión llevó el título de “El rival más menso”, en el cual Lola preguntó quién era su academico favorito, entonces la influencer Fernanda Blaz respondió con toda la jiribilla que era Yahir, Yuridia o Jolette, pero cuando Cortés escuchó este último nombre cerró los ojos y respiró profundo en señal de irritación y respondió que era Nelson Carreras. Hay que recordar que fue implacable con la originaria de Guadalajara cuando fue parte de la cuarta generación de “La academia”.

Lola Cortés sigue con ánimo y buena actitud su lucha contra el cáncer.