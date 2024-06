Belinda se disfraza para evadir preguntas sobre Christian Nodal, ¡pero la reconocen!

¿Por qué Belinda se esconde de la prensa?, la cantante ha evitado a toda costa ser entrevistada por los medios desde que su expareja Christian Nodal anunció su separación de Cazzu hace un mes, la cantante de "Bella traición" ha ideado sin mucho éxito evadir los micrófonos para no tener que responder las preguntas entorno a su ex y a su nueva pareja Ángela Aguilar.

El 23 de mayo a través de un comunicado en redes, Nodal y la trapera argentina Cazzu anunciaron su separación tras dos años de relación y una hija en común, 18 días después Christian y Ángela confirmaron su romance, y tres días después, Belinda evitó un encuentro con la prensa en un evento en el que logró colarse primero en la cajuela de una camioneta y después, dicen, que dentro de una maleta.

Hace unos días, los micrófonos del programa "Despierta América" la interceptaron en el aeropuerto y sí, le preguntaron sobre la nueva relación de su exnovio con la hija de Pepe Aguilar, sin embargo, la intérprete de "Sapito" dejó claro que "no habla de chismes".

Otra vez, Belinda huye

La presencia de Belinda en el aeropuerto de la Ciudad de México se convirtió en un momento muy caótico cuando la prensa descubrió que la cantante, con el afán de pasar desapercibida, se disfrazó de personal del aeropuerto, portaba un chaleco de una aerolínea, una gorra y cubrebocas color negro, con lo que intentó sin éxito ser descubierta.

La prensa la persiguió hasta que abordó una camioneta que la esperaba, mientras llegaba a ese punto, los cuestionamientos sobre por qué se oculta y sobre Nodal y Ángela se repitieron una y otra vez, sin que Belinda se pronunciara. El programa "Chisme No Like" captó así a la cantante huyendo de la prensa.

Rodeada del equipo de seguridad del aeropuerto, Beli, como la llaman sus fans, logró entrar a la camioneta, donde se ocultó mientras los celulares y cámaras la rodeaban desde afuera; cuando Nodal y Ángela confirmaron su relación, Belinda reaccionó en Instagram con un revelador mensaje: "Tarde o temprano todo cae por su propio peso".

Belinda y Nodal comenzaron su relación en 2020, cuando estuvieron juntos en el programa "La Voz", ahí se dio el flechazo, y tras casi dos años de noviazgo se comprometieron, y aunque las cosas parecían ir muy bien entre ellos, terminaron su relación sin revelar los motivos.

Belinda y Christian Nodal tuvieron una mediática relación que duró casi dos años.

Hace cuatro meses Belinda estrenó el tema "Cactus", una canción en la que revela detalles de su romance con Nodal, parte de su canción dice:

No todo fue lo que me mostrabas

Si supieran cómo tú me tratabas

Una piedra que no fue real

En un compromiso para aparentar

A lo hecho, pecho, con o sin despecho

A nuestro amor no le diste el respeto

Yo nunca dije nada de ti

Y con mucha clase yo me fui

