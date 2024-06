Belinda expresa sus emociones a través de la música, sus canciones han sido el mejor canal que ha encontrado para desahogarse y así evitar hablar con la prensa sobre su vida privada, con su tema "Cactus" reveló detalles de su polémico truene con el cantante Christian Nodal, con quien ya se había comprometido.

Beli, como la llaman sus fans, ha huido de los medios a toda costa, hace unos días fue ingresada a un evento en una camioneta para que no fuera abordada y la cuestionaran sobre el romance del momento: el que de su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Belinda se escabulló y escapó a las preguntas, aunque no corrió con la misma suerte en el aeropuerto, donde los micrófonos del programa "Despierta América" la cuestionaron sobre Nodal y Aguilar.

La intérprete de "300 noches" se encontraba con su padre, quien salió a su rescate.

Belinda es clara: no habla de chismes

"No tengo comentarios sobre nada", expresó Belinda cuando la cuestionaron sobre el nuevo romance de su ex; sin dejar de ser amable, pero evasiva, la cantante evitó hablar sobre Nodal; cuando fue cuestionada sobre cómo se encontraba en el amor, se limitó a responder: "Bien, muchas gracias".

Ante la insistencia, el padre de Belinda, Ignacio Peregrín salió a su rescate y reveló que su hija se encuentra de maravilla porque está con él, que se disponían a viajar a Disney y a disfrutar.

"Contentísima, está aquí con su padre; nos vamos a ir de rumba, de todo, vamos a ir a Disney", contó.

Antes de irse, Belinda enfatizó que no habla de chismes, sólo de su trabajo, como su participación en la serie sobre el asesinato de Paco Stanley "¿Quién lo mató?", así como de su nueva música.

"No tengo comentarios de chismes ni de nada, no me dedico a eso, gracias, de verdad que no... les hablo de mi trabajo, la serie número uno en Amazon Prime, la música, y yo sólo me dedico a eso", enfatizó.

En 2020, Belinda y Nodal se flecharon en el programa "La Voz", se hicieron novios, se comprometieron y compartieron detalles de su melosa relación con en redes sociales, donde comunicaron el final de la misma tras dos años de estar juntos.

Cuatro meses después, Christian comenzó un romance con la trapera argentina Cazzu, con quien procreó a una hija llamada Inti, quien actualmente tiene nueve meses; tras el truene con la argentina, el intérprete de "Botella tras botella" confirmó el romance con Ángela Aguilar, ambos dijeron que no se trata de una nueva historia, sino de un amor que retoman de tiempo atrás.





rad