Desde hace unos días circula una convocatoria que llama a 400 mil “auténticos mexicanos” que tengan la intención de ayudar para que “Regina, la película” se haga realidad. Se trata de la misma historia que en 2003 fue adaptada a teatro y que protagonizó la mismísima Lucero. La puesta se recuerda porque en la función de las 100 representaciones, la prensa, queriendo abordar a la actriz, intentó subir al escenario, acción que uno de los guardaespaldas de la también cantante trató de impedir a punta de pistola, generando confusión y pánico entre los asistentes al teatro San Rafael.

Esta vez un “productor” invita a la comunidad de cibernautas a convertirse en inversionista del proyecto y con solo un click en la publicación se direcciona a un teléfono celular que se identifica como “¡Quiero ayudar a que Regina suceda!”

Ya veremos si el antecedente que aquel musical de gran formato dejó entre la prensa de hace 22 años y entre el público que por primera vez vio a una Lucero Hogaza en teatro, afecta o causa mayor interés en levantar el filme.

¿"Wicked" o “Lo que Oz me robó”?

El usuario de Tiktok @escabraloca desató una tormenta de nostalgia y risa al notar una peculiar coincidencia: el teaser de "Wicked: For Good" tiene una sorprendente vibra de telenovela mexicana, concretamente recuerda a “Lo que la vida me robó”.

En su video, superpuso el teaser de la película con el fondo musical de “El perdedor”, de Enrique Iglesias y Marco Antonio Solís, dándole a la superproducción de Hollywood un inesperado tinte dramático al más puro estilo Televisa.

La publicación llegó a un grupo de Facebook, donde los fans no tardaron en bautizar el fenómeno como “Lo que Wicked me robó”. Otros se lucieron con comentarios como “Fyero es Azulandro” o “Lo que Oz me robó”, haciendo de este cruce accidental un momento del folclore digital. Porque si algo nos enseñó la televisión mexicana es que todo, absolutamente todo, puede convertirse en telenovela. Incluso un musical de Broadway.

Rafa Mercadante estrena relación amorosa

Paz Castillo es el nombre de la nueva pareja del actor y conductor Rafael Mercadante, quien hace un año dio a conocer que se separaba de Elda María Gamiz, con quien tiene una hija (Isabella) y quien fue su pareja en los últimos años.

Mercadante apareció en una entrega de reconocimientos a personalidades de los medios de comunicación. Rafa posteó una imagen en la que posa acompañado de su nueva pareja y la imagen la acompañó con dos líneas que dice: “En el micrófono de oro con la nueva mujer que le trae paz a mi vida”.

Por su parte Paz Castillo publicó en su red social el 6 de junio que se encuentra en una relación con el actor y conductor. ¡Que sean felices por mucho tiempo!

El conductor ha vuelto a creer en el amor. Foto: Instagram.

