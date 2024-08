Aunque al inicio de la segunda edición de “La Casa de los Famosos México”, el youtuber regiomontano Adrián Marcelo contaba con un gran respaldo y se perfilaba como una de las personalidades más esperadas del reality, sus actitudes hacia sus compañeros han generado opiniones divididas con el paso de las semanas. Mientras algunos abogan por su salida debido a la violencia que ejerce, otros defienden su humor, argumentando que no es del gusto de todos.

Ahora, con la supuesta intención de recabar apoyo para el conductor, su equipo organizó un evento el pasado fin de semana en el que se regalaron útiles escolares y playeras. Sin embargo, según reportó el programa “De Primera Mano”, la asistencia fue escasa.

La idea de regalar los útiles escolares habría sido del propio youtuber, quien aprovechó el inicio del ciclo escolar para ofrecer estas herramientas.

En el video compartido por el programa, se observa que el evento, realizado en Tamaulipas aparentemente tuvo lugar en un bar, y como se menciona, la asistencia fue baja, aunque no se conoce la cifra exacta de invitados.

Por su parte, en la cuenta de Facebook de Marcelo, se subieron algunas fotografías de niños recibiendo los útiles, acompañadas del mensaje: “El patrón no está nominado ni necesita votos, y aun así dejó la indicación de ayudar a su bandera nacional. En esta ocasión, tocó alivianar a la raza de Reynosa con material escolar para este regreso a clases... ¿A qué otro estado quieren que vayamos?”. Cabe destacar que, al menos en esa red social, no hay publicaciones similares en años anteriores sobre Marcelo regalando algo a estudiantes.

Adrián Marcelo acepta la derrota contra el cuarto Mar

Durante una conversación con Gomita, Ricardo Peralta, Chiong y Agustín, Adrián Marcelo discutió las “estrategias” del Cuarto Mar. Comentaron que a su parecer, el enfrentamiento entre Briggite Bozzo y la cuarta eliminada, Mariana Echeverría, por un mango, fue un intento por ganar empatía para la joven venezolana, al igual que la amistad que surgió entre Mario Bezares y Arath de la Torre.

El youtuber también expresó que el consumo de la audiencia del reality no está siendo equitativo, sugiriendo que no se muestran todas las facetas de los participantes. “Háganse a la idea, señores. Estamos destinados a perder. No pasa nada”, comentó, asegurando que De la Torre y Bezares están desempeñando un papel clave para ganarse al público.

“Acuérdate del primer domingo, cómo le pegó Arath a Mario. Durísimo. Y hoy, velos a las 9 de la mañana, están como dos señoras en el Vips”, añadió.

Finalmente, Adrián sugirió a su equipo que deberían empezar a divertirse y “hacer maldades”.

Adrián Marcelo perdió la inmunidad que había ganado esta semana como líder en "La casa de los famosos" y también está nominado.