Próximamente se reestrenará “Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones” en México con motivo del 29.º aniversario. Los fans que no vieron la cinta animada en 2016, podrán vivir esta experiencia por primera vez la gran pantalla.

Cinemex anunció que “Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones” llegará a salas de cine el próximo 13 de noviembre, dando la oportunidad de revivir las mejores escenas de la franquicia japonesa basada en el juego de cartas.

Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh!, murió en 2022, dejando una franquicia que a la fecha sigue viva gracias a la pasión de los fans por el juego y la animación japonesa.

Lee también Hallan sin vida al autor de "Yu-Gi-Oh!", el japonés Kazuki Takahashi

¿De qué trata “Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones”?

La historia sigue a Yugi Muto y sus amigos, quienes, tras muchas aventuras y duelos, enfrentan un nuevo desafío cuando Seto Kaiba, uno de los personajes más emblemáticos de la saga, busca revivir al faraón Atem.

Sin embargo, un nuevo rival, conocido como Aigami, surge como obstáculo, y su presencia pondrá a prueba a los protagonistas, obligándolos a tomar decisiones estratégicas durante los duelos.

La cinta destacó en 2016 por su animación renovada, que permitió ver a los personajes con un estilo más moderno y detallado, además de traer de regreso a monstruos icónicos y las cartas clásicas a la pantalla grande.

El reestreno de “Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones” promete conectar a los antiguos fans con nuevas audiencias que quizá descubrirán el universo de las cartas por primera vez.

Lee también Euforia por "Yu-Gi-Oh!" congrega a miles en la CDMX