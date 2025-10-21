Más Información

Ministra de Cultura de Francia asegura que la seguridad del Louvre funcionó durante el robo de joyas históricas

El Louvre reabrirá sus puertas, pero la Galería de Apolo seguirá cerrada tras el robo de joyas

Museo de Antropología lamenta robo en el Louvre: “Es un acto que se debe condenar”

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana, asegura que no retrata la guerra ni la violencia por ser “muy frágil”

“Hemos fallado”, reconoce Francia ante robo del Louvre

La música de los jóvenes, desde Tijuana a Yucatán

Próximamente se reestrenará “” en México con motivo del 29.º aniversario. Los fans que no vieron la cinta animada en 2016, podrán vivir esta experiencia por primera vez la gran pantalla.

Cinemex anunció que “Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones” llegará a salas de cine el próximo 13 de noviembre, dando la oportunidad de revivir las mejores escenas de la franquicia japonesa basada en el juego de cartas.

Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh!, murió en 2022, dejando una franquicia que a la fecha sigue viva gracias a la pasión de los fans por el juego y la animación japonesa.

¿De qué trata “Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones”?

La historia sigue a Yugi Muto y sus amigos, quienes, tras muchas aventuras y duelos, enfrentan un nuevo desafío cuando Seto Kaiba, uno de los personajes más emblemáticos de la saga, busca revivir al faraón Atem.

Sin embargo, un nuevo rival, conocido como Aigami, surge como obstáculo, y su presencia pondrá a prueba a los protagonistas, obligándolos a tomar decisiones estratégicas durante los duelos.

La cinta destacó en 2016 por su animación renovada, que permitió ver a los personajes con un estilo más moderno y detallado, además de traer de regreso a monstruos icónicos y las cartas clásicas a la pantalla grande.

El reestreno de “” promete conectar a los antiguos fans con nuevas audiencias que quizá descubrirán el universo de las cartas por primera vez.

