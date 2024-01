Redes sociales empujan “Mi ópera prima”

Guillermo del Toro dice que quien va a ser cineasta, no está esperando a que le den dinero. Más bien, en su afán de agudizar su visión artística, ya se encuentra filmando todo, incluso cómo hace su jugo por las mañanas.

Y hay unos mexicanos que, sin esperar apoyos oficiales, han optado por buscar en web los recursos económicos, aunque pocos, para cumplir sus sueños fílmicos y sacar adelante sus proyectos.

Eso ha hecho el influencer Juanpa Brenis, quien hace dos años, cuando tenía 17, filmó su largometraje Mi ópera prima, que ya tuvo funciones especiales en Veracruz y el Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero, y busca salida comercial.

También lo hizo Danae Reynaud, quien debutó como directora con Berehezade, para la que también acudió al crowfunding para financiar la historia y que ahora está en posproducción.

Pero vamos por partes. Brenis, generador de contenidos en redes sociales, donde contabiliza cerca de 100 mil seguidores, cursaba la preparatoria cuando junto con compañeros decidió crear la productora Baba Films y con ella dirigir un largometraje, buscando apoyo económico en internet.

Para su sorpresa, logró recaudar más de 60 mil pesos con los que logró levantar la producción, misma que pudo terminar inyectando el dinero que le caía por generar contenido en su canal.

“Surgió en pandemia y se salió por completo de control (risas). La hicimos con mis amigos de preparatoria y, al final, tiene su propio encanto porque está hecha contando la historia de unos estudiantes de preparatoria que quieren hacer una película.

“Esta película no se pudo lograr si no era por la participación mediática y redes sociales. Desde que pedí ayuda se hizo viral, se consiguió dinero gracias al público, así que encontró su audiencia antes de ser hecha y ojalá, en un hermoso futuro, así sea para todas las películas”, subraya Brenis.

Al ver el impacto que tuvo, Brenis comenzó a generar contenidos en redes, algo que no había pasado por su cabeza. Lo monetizado en ellas lo fue invirtiendo en su película, como en el diseño de sonido, que al inicio pensó costaría unos 50 mil pesos y terminó siendo tres veces más elevado.

Cruz Armenta y René Flores, actores profesionales, tienen a su cargo los papeles principales, mientras que el resto del elenco de la cinta está conformado por actores naturales.

“La filmamos en Xalapa y al final fue escalando con todo el ruido que se hizo, Gaby Meza (crítica cinematográfica) sale en la película y es bonito cómo se ha ido formando todo gracias a la difusión”, indica Brenis.

“Esta película no me veía haciéndola después, fue en su momento. Fue un privilegio poderla hacer y tener las herramientas de apoyo, que se hiciera viral, por eso digo que se hizo gracias a las redes sociales. Ahora quiero que sea una película de fácil acceso a la gente, que pueda ser referente para sus propios proyectos”, destaca.

Antes de Mi ópera prima, el entrevistado sólo había hecho un corto y no había pensado en dedicarse a generar videos online. Ya ha sido invitado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) para hablar de la difusión de cine nacional en internet.

El otro caso

En tanto, Reynaud y su Berehezade, una comedia negra sobre un secuestro que sale mal, está ahora en posproducción. Ella misma la protagoniza y la produce.

A diferencia de Brenis, quien lanzó su propia página web para obtener recursos, la actriz de #LadyRancho usó la plataforma de Kickstarter para lograrlo.

Consiguió recaudar más de 443 mil pesos, cuando la meta era de 400 mil. Para ello ofreció diversas recompensas a los benefactores quienes, dependiendo de su aportación, su nombre aparecerá en los créditos del filme o que también estuvieron invitados a la fiesta de terminación de rodaje.

El dinero obtenido fue utilizado básicamente para la renta de equipo, maquillaje, gasolina, cinco cambios de vestuario para cada personaje, discos duros para guardar el material y tres comidas diarias para las tres semanas que duró la filmación.

“La escribí para hacerla y no para estarla pasando a amigos y que me dijeran si estaba bien o no, y así llevármela”, subraya Danae.

“Fue la manera de encontrar recursos y mostrar que se puede aunque se vaya lento. Es la forma de seguir adelante”, externa.

Joshua Okamoto, estelar en la reciente entrega de la saga de terror Saw; Marianné Cartas, pieza esencial en la serie futboleras Las bravas y Mario Cortijo se sumaron al elenco, creyendo en la manera de concretar la película.