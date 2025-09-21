La Fundación de Alba obtuvo su semilla de una acción muy sencilla de su fundadora Rebecca de Alba: ella quiso deshacerse de todo aquello que no usaba y organizó una venta de garaje.

Al ver buenos resultados, la actriz decidió hacerlo más formal y por una causa, entonces eligió a la lucha contra el cáncer. Eso fue hace más de 17 años y hoy su labor se ha vuelto necesaria para muchas personas en busca de apoyo.

“Comprometerse va más allá de una cualidad, es una virtud, tiene que traer en ti algo diferente que te hace entregarte verdaderamente a la causa. Es ver hacia afuera, descubrir dónde hay la necesidad y ver cómo puedes ayudar, pero hay que adaptarse a los cambios sin perder la transparencia de nuestra fundación”, expresó.

A través de esta organización, la también comunicadora ha logrado apoyar a más de 18 mil pacientes no solo con quimioterapias, también con acompañamiento para ellos y sus familias, además de organizar campañas de prevención y diagnóstico oportuno, que han beneficiado a más de 64 mil personas.

Su venta anual, que comenzó con su propia ropa, hoy en día es apoyada por muchas marcas. El 50% de lo adquirido es destinado para los enfermos de cáncer, que hoy en día enfrentan una escasez de medicamentos en el sector salud.

“No es más presión, pero sí es más la responsabilidad. Antes de esto ya había sido voluntaria muchos años, pero el ser presidenta de mi fundación, y más con un tema tan compleja como el cáncer, es un gran compromiso y un reto. Ayudar es un deber, no una obligación”.

Rebecca compartió que mantener un evento como éste tiene sus desafíos, ya que al principio, cuando todo es novedad, la gente acude casi de inmediato, pero con el paso del tiempo las personas llegan a un ritmo mucho menor. Es por eso que explicó que cada año hay que motivarlas para que no se les olvide asistir.

“Cuando vas a algo de esta naturaleza crees que todo se va a acabar en el primer día, y piensas, ‘¿para qué voy al segundo?’ Y no es así. De las 19 marcas que participan conforme se van vendiendo sus artículos ellos van resurtiendo, además los descuentos están del 30 al 70%”, indicó.

Marcas como Alexis Collection, Aqua Mineral, Armando Mafud, Autonomía Joyería, CAT, Dolce & Gabbana Makeup, Fratiina, Jeep, Joseph Ribkoff, Merkaba, Members Only estarán presentes del 26 al 28 de septiembre, en la calle de Masaryk 420, en Polanco, en Ciudad de México, que por 17 años ha sido la casa de este evento.

“Las marcas quedan felices, porque además de que ayudan, pueden recuperar algo de lo que les quedó de la temporada anterior”, subrayó.