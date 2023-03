R’Bonney Gabriel, Miss Universo, marca la diferencia al usar este vestido reciclado

R’Bonney Gabriel no puede evitar quedar en el ojo de la tormenta cada vez que aparece. Ni siquiera realizando una buena acción consigue evitar las críticas de los hater. Muchos aun siguen enojados con su coronación y hasta apuntan que todo estuvo arreglado. Hasta la dueña de Miss Universo dio a entender que Miss República Dominicana debió quedarse con el reinado.

Lee también: Conoce las nuevas reglas que baraja la organización de Miss Universo para la próxima edición

Sin embargo, R’Bonney Gabriel hace lo que está a su alcance para mostrarse como una buena embajadora. En las últimas horas, colgó en sus redes sociales un álbum con el que rápidamente llamó la atención. Es que allí se dejó ver con un vestido totalmente confeccionado como producto del reciclaje.



Miss Universo intentaba mostrar su compromiso con el medio ambiente. Ella es diseñadora de modas y en cuenta vio el vestido reconoció la originalidad y no dudó en lucirlo con el fin de concientizar sobre la temática. La creadora fue Patrick McDowell, quien lleva años diseñando “moda de lujo sostenible”. Sus prendas son realizadas por “encargo”. Todas son “edición limitada” según detalla en la web de la firma.

Lee también: Esto dice la última canción de Cazzu, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan

Sin duda R’Bonney Gabriel marcó la diferencia con otras ganadoras de la corona con esta particular elección de vestuario. “Es un vestido ecológico encantador. Emocionado de continuar la narrativa con @redcarpetgreendress para traer piezas más sostenibles al mundo de los vestidos”, sostuvo desde su cuenta de Instagram.



Pero sus hater no dejaron pasar la oportunidad para criticar una vez más a Miss Universo. Sin importar la acción concientizadora que llevó adelante posando con este vestido sustentable volvieron a la carga con sus mensajes de odio. “Esta chica no tiene arreglo ni con fotoshop”, “Fue nombrada como Miss Universo, pero no está trabajando como tal, se está dedicando exclusivamente como diseñadora de modas a su negocio”, son tan solo algunos de los comentarios que le dejaron.