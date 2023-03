Raymix retribuye al movimiento sonidero

Uno de los sueños de Raymix, es tocar en la Feria Nacional de San Luis Potosí, por ser el estado donde surgió su primer éxito “Oye mujer”; ofreció sus servicios para el evento, pero no fue tomado en cuenta.

“Me dijeron que nunca habían pagado tanto por un artista de cumbia. Se siente uno mal, me sentí discriminado. Me dijeron que sólo conocen una canción, pero yo veo que mucha gente potosina me escribe por otras canciones”, dijo Raymix en entrevista.

Esa situación, lejos de alejarlo del camino del género electrocumbia, lo ha motivado a sumar gente del movimiento sonidero a sus proyectos, como Grupo Quintana, que participó en su nuevo disco Mi otra mitad.

“Yo no nací en redes sociales, yo nací en el movimiento sonidero, siempre van a estar presentes esas raíces. La gente me escucha en las fiestas porque los sonideros ponen mi música”, expresó.

Por eso decidió también sumar a Sonido Pirata a su siguiente producción.

“Invité a Julián (Sonido Pirata) porque se me hace simpático lo que dice; quería tenerlo aquí, en mi estudio, con mi micrófono, y tener el gusto de editarlo”, compartió.

Edmundo Gómez, quien ahora decidió mostrarse en su faceta más real, sin lentes oscuros ni gorra, ve en las colaboraciones y la viralización una solución para desestigmatizar las cumbias y el movimiento sonidero.