En el tercer programa de la temporada 2022 del “¿Quién es la máscara?” fueron descubiertos dos celebridades más Litzy, quien estaba detrás de “Alfiletero” y Fernando Carrillo, quien dio vida a “Cactus”.

El primer triple combate “Koalactico” fue salvado por los investigadores y “Bunch” por el público por lo que “Alfiletero” tuvo que despedirse de su máscara, esperando que los televidentes se hayan divertido.

Y al grito de todos de “fuera máscara, fuera máscara, fuera máscara” fue como este último mostró su verdadero rostro: la cantante Litzy y el único que le atinó que era ella fue Carlos Rivera.

En la semblanza que se hizo de ella se recordó que fue un referente de la música pop en los años 90, dejando una profunda huella en la industria musical, en el mundo de la actuación empezó su carrera en la telenovela “DKDA”, alcanzó proyección internacional y reconocimiento en países como Marruecos y Holanda.

Lee también: Carlos Rivera se conmueve hasta las lágrimas por su padre en pleno concierto

Después de participar en los 90´s Pop Tour retomó su carrera en este programa dominical de Televisa, en el que opinó que fue increíble de principio a fin. “me divertí muchísimo, me llevo el aplauso del público, el cariño sin saber quién está detrás de la máscara”.

Carlos Rivera antes de bajar y darle un abrazo le dijo que cómo no le iba atinar si fue su crush “primero lo dudé, estaba impaciente, mi corazón de secundaria me dice otra cosa. Nos encantó verte en el escenario”.

¿Qué fue para Litzy ser parte de la máscara?

“Está increíble, la verdad, es una experiencia única, estar encerrada en esa máscara es súper raro porque ustedes no me veían, pero por dentro hacía caras y estaba sonriendo, entonces yo quería transmitir todo eso a través de esa máscara, la verdad ha sido súper divertido, me hubiera gustado llegar un poco más lejos, pero la verdad es que me encantó”, respondió la exintegrante del grupo Jeans.

¿Qué similitudes había entre Litzy y “Alfiletero”?

“Los colores, siento que cuando era niña mi casa estaba decorada así, en tonos pastel, eso me identifiqué, además amo París, Venecia, todo lo que tenga que ver con eso, me llama e hizo identificarme, la moda”.

Fernando Carrillo fue “Cactus”

En el segundo triple combate fue salvado por los investigadores “Alebrije” y el público en el foro de Televisa San Ángel votó por “Huacal”, que se trató de un grupo de cuatro personajes: una piña, una pera, una fresa y un ajo.

Por lo que el eliminado fue el “Cactús”, quien estaba vestido con alas y un arco de cupido. En esta ocasión quienes adivinaron que era Fernando Carrillo fueron Galilea Montijo y Yuri, pues el personaje hasta el último dio la pista de que su cumpleaños era el mismo que el la cantante jarocha, el 6 de enero.

Durante la semblanza que se dio en el programa se resaltó que Carrillo es un venezolano polifacético que se inició como modelo que luchó por su sueño de ser actor que se materializó cuando le ofrecieron su coprotagónico en la miniserie “Mansión de luxe”.

El productor Salvador Mejía apostó por él para ser el galán de Thalía en la telenovela “Rosalinda” lo que lo llevó a ser visto en todo el mundo, convirtiéndolo en un ídolo en varios países de Asia.

Este artista quien ha trabajado en el cine, televisión, teatro y música pensó que iba a durar más tiempo en este concurso, así que regresará pronto a Venezuela en donde está construyendo una casa que siempre había soñado en la Isla de Margarita.

“Un lugar que espero que visiten de verdad porque los aman en Venezuela, están haciendo muchísimos conciertos allá, el país está resurgiendo y los esperamos”, expresó el actor quien tiene su OnlyFans y que durante las pistas hizo referencias a Inglaterra, país donde pasó su adolescencia.



rad