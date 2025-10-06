Para la familia de El Bogueto, la noche del sábado terminó con un giro inesperado que ha puesto al cantante en medio de la polémica.

De acuerdo con información publicada por C4 Jiménez, un hombre fue encontrado sin vida al interior de una camioneta registrada a nombre del reggeatonero. El vehículo, según los reportes, era manejada por padre del artista.

El sujeto fue identificado como Manuel Alejandro Moyeda, amigo y, afirman, se encontraba bebiendo junto al papá del cantante cuando, por motivos aún no esclarecidos, se disparó.

Hasta ahora, El Bogueto no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto; sin embargo, las autoridades ya iniciaron con las investigaciones correspondientes y podrían traer consecuencias legales para el papá del artista.

¿Quién es El Bogueto?

Originario de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, Antonio Toledo Rosas (su nombre real) se ha posicionado como uno de los nombres más representativos del llamado reggeatón mexa.

Nacido en 1997, El Bogueto inició en la música durante la pandemia de 2019, cuando se unió a Candela Music, sello fundado por Uzielito Mix.

Al principio se inclinó por la producción pero tras varios intentos fallidos, optó por darse una oportunidad en el escenario.

Antes de dedicarse de lleno a la música, estudió Derecho y Administración de Empresas; incluso, consideró ingresar a la Policía de Investigación.

Con temas como “Cartier” y “Lágrimas de cocodrilo”, El Bogueto ha alcanzado gran éxito en la escena urbana, colabronado con personalidades de la talla de J Balvin.

A sus 27 años ya es un nombre recurrente en festivales como como el Flow Fest, uno de los escenarios más grandes del género en México. En su vida personal, mantiene una relación con Ximena Flores, con quien espera a su primer hijo.

