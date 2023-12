Quién es Carla Estrada, la productora que se despide de Televisa tras 48 años de trabajo

“Ven la tormenta y no se hincan”, bromeó Carla Estrada cuando, a punto de dar una entrevista nocturna, alguien apagó las luces del set.



La productora estaba grabando la serie "Ellas soy yo, Gloria Trevi", y se había dado unos instantes para atender a los medios de comunicación.



Tras su comentario un técnico se disculpó por la falta y uno más grito que enseguida ponían de nuevo la iluminación. Carla sonrió y dijo que no había problema.



Esta semana, tras 48 años de trabajar en Televisa, la productora de “Quinceañera”, “Los parientes pobres” y “Sortilegio” dijo adiós a la empresa de manera formal, aunque seguirá colaborando por proyecto.



Apenas en septiembre pasado quizá había dado un adelanto de su decisión, cuando acudió a una obra de teatro y reconoció estar un poco cansada mientras seguía editando la versión para tv abierta de la serie sobre la Trevi, que le ocupó prácticamente un año de trabajo desde sus grabaciones.

Carla Estrada, larga carrera en Televisa

Carla fue pieza fundamental en la industria telenovelera desde 1986, cuando debutó con “Pobre juventud” la cual echó mano del cantanta Chayanne para un papel protagónico.



Hija de la actriz Maty Huitrón (“El casto Susano”) y Carlos López, Carla inició desde muy joven en el medio audiovisual, siendo incluso asistente del productor Valentín Pimstein (“Simplemente María”), así como discípula de Ernesto Alonso.



“En un principio sentí esa discriminación que existe en todos los ámbitos, pero poco a poco se ha eliminado; aunque la lucha sigue porque hay grupos y empresas en donde las diferencias aún son enormes”, señaló en 2014 con motivo del Día Internacional de la Mujer.



Cuando se convirtió en mamá decidió llevar a su pequeño Carlos (“Raya y el último dragón”, nominada al Oscar) al set, lo cual durante un tiempo le generó dudas si era lo correcto.



“Él es mi super producción”, decía orgullosa cuando se supo la nominación a la estatuilla hollywoodense.



“La hora pico” y la emisión matutina “HOY” también forman parte de su filmografía y, aunque querida, esto no ha impedido presuntos problemas con actrices y actores.



Hace dos años la actriz Cynthia Klitbo aseguró a Inés Moreno TV que había sido maltratada en varias ocasiones por la productora.



"En su producción todos son pend..., nadie tiene derecho a dormir, a comer, nadie tiene derecho a reclamarle, a decirle 'me está pasando esto'. Yo era la directora de la segunda unidad, pero Mónica Miguel se encargaba de esconder toda la utilería y Carla nunca me quiso escuchar. (Decía) Que así era eso y tenía que aprender a la mala" recordó.



Carla fundó también una escuela que cerró actividades físicas debido a la pandemia, quedando online.



A sus 67 ha decidido estar más tiempo con su hijo. La posibilidad de unirse creativamente queda latente, toda vez que la productora ha hecho intentos en el séptimo arte.



Fue quien dio oportunidad a Ernesto Contreras (“El último vagón”) de dirigir algo en “El privilegio de amar”, donde un plano secuencias fue sensación en ese momento.

rad