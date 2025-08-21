Nemo es un hombre de contrastes: lo mismo puede ser un tipo brillante que un sinvergüenza; y este tipo de personajes son el terreno natural de Willem Dafoe.

En "Inside", el actor da vida a un ladrón de arte, con la mira puesta en la residencia de un coleccionista de renombre. Pero no se trata de cualquier lugar; sino de un lujoso departamento de Nueva York, al que consigue infiltrarse para robar tres piezas.

El plan parecía perfecto (y lo era), pero un paso en falso hace que Nemo quede atrapado y sin ninguna oportunidad de salir, y es que, por error, activó una de las alarmas.

Aunque estar encerrado en un lugar lleno de tecnología, obras de arte y comodidades podría no significar una preocupación real, termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla que lleva a nuestro protagonista al filo de la psicosis.

Asimismo, es una reflexión sobre cómo las generaciones actuales viven sujetas a la tecnología, y esta toma el control de sus vidas, haciéndolos prisioneros de un mundo virtual.

La cinta, estrenada en 2023, marcó el debut de Vasilis Katsoupis como directos y cuenta con las actuaciones, además de Dafoe, de Eliza Stuick y Gene Bervoets.