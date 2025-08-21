Más Información

Con piano y orquesta, llega la música de Studio Ghibli al Centro Cultural Ollin Yoliztli

Con piano y orquesta, llega la música de Studio Ghibli al Centro Cultural Ollin Yoliztli

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

Nemo es un hombre de contrastes: lo mismo puede ser un tipo brillante que un sinvergüenza; y este tipo de personajes son el terreno natural de Willem Dafoe.

En "Inside", el actor da vida a un ladrón de arte, con la mira puesta en la residencia de un coleccionista de renombre. Pero no se trata de cualquier lugar; sino de un lujoso departamento de Nueva York, al que consigue infiltrarse para robar tres piezas.

El plan parecía perfecto (y lo era), pero un paso en falso hace que Nemo quede atrapado y sin ninguna oportunidad de salir, y es que, por error, activó una de las alarmas.

Aunque estar encerrado en un lugar lleno de tecnología, obras de arte y comodidades podría no significar una preocupación real, termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla que lleva a nuestro protagonista al filo de la psicosis.

Asimismo, es una reflexión sobre cómo las generaciones actuales viven sujetas a la tecnología, y esta toma el control de sus vidas, haciéndolos prisioneros de un mundo virtual.

La cinta, estrenada en 2023, marcó el debut de Vasilis Katsoupis como directos y cuenta con las actuaciones, además de Dafoe, de Eliza Stuick y Gene Bervoets.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma. Foto: Tomada de Instagram / AP

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO. Foto: (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / Tomada de X @BuzzingPop

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’. Foto: (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) / EFE

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años. Foto: AFP

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años