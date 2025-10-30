Una madrugada, exactamente a las 2:17, diecisiete niños desaparecen sin dejar rastro. Ninguno fue secuestrado. Ninguno volvió.

Con esa premisa arranca “Weapons” ("La hora de la desaparición"), considerada por la crítica y el público como una de las mejores cintas de terror del año.

Lo que hace a este caso aún más peculiar es que, lo único que todos los niños tenían en común es que asistían a la misma clase, la de la maestra Justine Gandy (Julia Garner).

Ante la ausencia de los niños el pueblo entra en pánico y la investigación pone en primer plano a Gandy y a Alex, el único niño de la clase que no desapareció.

Pero cuando uno de los padres (Josh Brolin) decide iniciar su propia búsqueda, saldrán a la luz eventos paranormales y una verdad que ninguno está listo para enfrentar.

Producido y dirigido por Zach Cregger, el filme avanza del desconcierto al horror, pasando por la comedia, lo que recuerda al espectador que el verdadero terror no siempre está en lo sobrenatural, sino en lo que no puede explicarse.

Dónde ver: HBO Max