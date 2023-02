¿Qué ver?: "Song exploded": el origen de las grandes canciones

¿Dónde ver?: Netflix

¿Alguna vez te has preguntado de dónde surgió tu canción favorita? ¿Cómo se compusieron temas como “Losing my religion” de R.E.M. o “When you were young” de The Killers?

Las respuestas están en la serie documental “Song exploded” que en dos temporadas presenta, en voz de los creadores, el proceso que existió detrás de diferentes temas que marcaron a una época.

La primera temporada abre con Alicia Keys y su tema “3 hour drive”, que realizó en colaboración con Sampha, quien acababa de perder a su madre; continúa con “Wait for it”, del nominado al Oscar, Lin-Manuel Miranda.

La historia detrás del hit de los 90 interpretado en mandolina, “Losing my religion”, queda explicado por el vocalista de R.E.M., Michael Stipe; y el cantante Ty Dolla $ign aborda su tema “LA”, interpretado junto a Kendrick Lamar.

En esta serie hay música para todos los gustos, pues la segunda temporada incluye a la británica Dua Lipa con “Love again”; a los originarios de Las Vegas, The Killers, con “When you were young”; la banda estadounidense de rock industrial, Nine Inch Nails con “Hurt”; y a la mexicana Natalia Lafourcade, quien explora su canción “Hasta la raíz”, influenciada por su amor por Veracruz.

rad