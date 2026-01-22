Más Información

La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Durante 76 días, Klara no cruza la puerta de su casa. No es encierro voluntario ni simple tristeza: es ansiedad, miedo a los espacios concurridos y una pérdida que desordena todo: la muerte de su madre. Desde ese punto parte “Sigue mi voz”.

La película, basada en la novela homónima de Ariana Godoy, aborda temas como el duelo y la salud mental; además de la importancia de la terapia.

Klara reduce su contacto con el exterior a una sola cosa: un programa de radio nocturno llamado “Sigue mi voz”. Al otro lado está Kang, el conductor de la emisión y quien, a lo lejos, termina por convertirse en la única compañía de la joven.

Con los días, esa voz deja de ser sólo una distracción. Kang se transforma en refugio emocional y Klara empieza a preguntarse si es posible sentir algo real por alguien a quien nunca ha visto. La historia muestra cómo ese vínculo funciona como impulso para que ella intente romper el ciclo de encierro y enfrentar aquello que la paraliza.

La producción es española, hablada completamente en castellano y filmada en Navarra y Madrid. Uno de sus elementos distintivos es su protagonista masculino: Jae Woo Yang, actor de ascendencia coreana y domina el español.

El elenco lo completan Berta Castañé, Claudia Traisac, Fernando Guallar, Nuno Gallego, Yasmina Drissi, Sofía de Iznájar y Adrià Salazar.

Dónde ver: Prime Video

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

¿Vuelve RBD? Anahí y Poncho Herrera desatan furor tras reaparecer juntos. Foto Instagram.com/anahi/

Anahí y Poncho Herrera reavivan la nostalgia RBD con video misterioso: ¿regreso de “Mía y Miguel”?

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma /hannah0well

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes. Foto: AP

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

[Publicidad]