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La historia es la de Felipe, un joven tímido y con sobrepeso que sufre Bullying, y que solo desea refugiarse en sus libros durante las vacaciones. Pero sus planes cambian cuando su madre le avisa que hospedarán en su casa a Caio, su vecino y gran amor de la infancia.
A pesar de sus inseguridades y diferencias, la convivencia se convierte en un viaje íntimo de reconexión, amistad y sí, también de romance. La cinta es una muestra de cómo un adolescente se encamina a su etapa adulta siendo parte de la comunidad LGBT+.
Así arranca "Quince días", adaptación al cine del best seller brasileño del mismo nombre, en el que se abordan temas como las inseguridades y la autoaceptación.
La convivencia hará que Felipe y Caio, inicien conversaciones en las que los dos bajan la guardia, uno habla sobre sus problemas físicos, mientras que el supuesto chico perfecto se confiesa sobre el miedo que tiene sobre el futuro.
"Quince días" es una de esas cintas entrañables de verano, de juventud y de autodescubrimiento. Está protagonizada por Miguel Lallo y Diego Lira.
Dónde ver: Netflix
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