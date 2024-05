¿Qué ver?: Para la Beatlemanía: el icónico documental “Let it be” ya está en streaming

Finalmente, a más de 50 años de su estreno y totalmente restaurado, llega a streaming el documental “Let it be”, sobre el proceso de grabación del que sería el último álbum de The Beatles.

Ya en 2021, los fans del “Cuarteto de Liverpool” recibieron una sorpresa cuando el director Peter Jackson presentó la serie documental de tres episodios “The Beatles: Get back”, para la que hizo uso del material filmado por el director Michael Lindsay-Hogg en 1969 y que quedó fuera del corte final que sería “Let it be”, ofreciendo una nueva mirada a la relación de los intérpretes de “Yesterday”.

Ahora, con la llegada del filme original, “Let it be”, que fue filmado durante un mes, Michael espera que se le haga justicia a su trabajo, el cual, cuando fue estrenado en 1970, estuvo nublado por la separación de una de las bandas más importantes de todos los tiempos.

“Una de las cosas fascinantes de ‘Let It be’ es que originalmente iba a ser un concierto, iban a actuar en algún lado, así que harían una película de concierto con los Beatles, y no habían actuado en público desde 1966; pero después de unos 10 días ya no era un concierto, era un documental”, recuerda Lindsay-Hogg, quien actualmente tiene 83 años, en una charla con Peter Jackson que sirve de introducción a su documental, hoy disponible en Disney+.

En esa breve conversación, el director estadounidense agradece el relanzamiento de su película, la cual, considera, cuando se estrenó no tuvo un trato justo.

Dato curioso: el documental, en donde quedó inmortalizada la última presentación de The Beatles (su icónico show en la azotea), fue estrenada originalmente también en mayo, pero de 1970, y se hizo con el Oscar por Banda sonora, aunque debido al quiebre del cuarteto, quien lo recibió en la ceremonia fue el productor Quincy Jones.