La Unidad Expedicionaria de Marines 31 es seguida a lo largo de varios meses de entrenamiento, con el fin de conocer el proceso de madurez de sus miembros, esto en la serie documental de cuatro capítulos que ya puede verse en Netflix.

Chelsea Yarnell, directora del seriado “Marines”, se hizo uno más en el batallón de expediciones para compartir en primera persona, y para poder transmitir las sensaciones que experimentan los miembros de este grupo sometido permanentemente a presión, cansancio, nostalgia, y que tiene como ancla, en medio de la tormenta, la disciplina.

La unidad de Marines, ubicada en la isla de Okinawa, en Japón, es regida por intensos entrenamientos en los que se evalúa la destreza, el coraje, el aguante, el liderazgo y la capacidad de respuesta en momentos de crisis de los integrantes, que finalmente deben saber reaccionar ante contingencias.

La cámara recoge de manera fiel parte de esta preparación que se lleva a cabo a bordo del “USS America”, un imponente portaviones de la Armada estadounidense, y también en el mar de China meridional.

En cada escenario, los jóvenes deben demostrar su capacidad y su disposición para enforcarse en un objetivo en medio de una situación de caos, y cuando las fuerzas no son suficientes, pues el cansancio y el dolor se vuelven fieles acompañantes.

“Marines” es también una visión del panorama político actual de la región indopacífica que comprende las aguas tropicales del océano Índico, el Pacífico occidental y central, y el mar que conecta las dos en el área general de Indonesia, y permite dimensionar el poderío estadounidense en el mundo, concretamente Okinawa se muestra como una expresión viva de la convivencia tensa entre dos mundos, dos culturas y dos maneras de vivir.

Al final, en medio de la tensión que genera su presencia, y que muchos pobladores de la zona denominan como ocupación, queda entre los miembros del batallón, la camaradería, la compañía y la visión conjunta en dirección a un mismo objetivo: su entrega y compromiso.

Dónde ver: Netflix