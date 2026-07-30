Martín (José Coronado) es otro desde que se jubiló de la guardia nacional española. Se ha vuelto desconfiado y agresivo. Obsesionado con teorías de conspiración, se ha marginado de la sociedad.

Y José Coronado, uno de los actores más respetados en España y figura fundamental del cine y la televisión de suspenso y policial, intensifica la tensión de su personaje en “Los creyentes”, un thriller psicológico y conspiranoico.

Martín vive obsesionado con siniestras teorías alimentadas gracias a las largas horas frente a la computadora y todas relacionadas con tráfico de niños y un conglomerado farmacéutico que se ha establecido cerca de su remoto pueblo del norte de España.

Un día tiene de vuelta a su hija Ruth (Stéphanie Magnin), quien tras la muerte de su madre deja su trabajo como DJ y su residencia en Berlín para volver a Mieres, su pueblo natal en Asturias, donde se encuentra con el irreconocible Martín.

La convivencia entre padre e hija hacen evidente el comportamiento errático de Martín, con su poca tolerancia y su irritabilidad, lo que lleva a Ruth a pensar cada vez más con más inquietud en torno a las circunstancias extrañas que rodean la muerte de su madre y que la causa no fue un simple accidente doméstico.

La joven también reflexiona acerca de que puede estar bajo el mismo techo que el asesino de su madre.

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La película de 95 minutos de duración, rodada en locaciones de Asturias, Madrid y Berlín, cuenta con el guion de Carlos Montero y Darío Madrona, que después del éxito de "Élite" vuelven a trabajar juntos.

Dónde ver: Netflix