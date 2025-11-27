Más Información

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

Amedrentamiento, demanda contra EL UNIVERSAL

Amedrentamiento, demanda contra EL UNIVERSAL

Graciela Iturbide: “Tengo que hacer nuevas fotos”

Graciela Iturbide: “Tengo que hacer nuevas fotos”

“Las locuras” es un filme en torno a episodios en la vida de seis mujeres ocurridos en un mismo día. La trama es emocional y deja ver aspectos de la personalidad femenina desde distintos entornos, edades y contextos.

La dirección es de Rodrigo García, quien se ocupó de proponer escenarios distintos para cada una de ellas, pero todos enmarcados por un día lluvioso e interconectados por un personaje.

Cada una de ellas libra, o no, su propia batalla, cada una tiene sus propias motivaciones y sus propios traumas. Por ello, detonan de manera distinta y hacen catarsis como pueden y con lo que tienen.

Al final, todas toman decisiones, ya sea para cambiar su vida o seguir en ella tal y como la viven. Mientras una ayuda a morir a mascotas enfermas o viejas, otra enfrenta un ataque de ansiedad y otra más está enamorada. Además de que la trama aborda el tema de la discapacidad y hasta la gentrificación.

El realizador, hijo del Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez, se ha ocupado en sus trabajos por hacer un acercamiento a la manera en cómo las mujeres perciben al mundo y cómo sus experiencias amorosas, filiales y laborales las transforman y las reinventan.

Pero este filme va más allá del universo femenino, pues las emociones no son exclusivas de un género.

Actúan en “Las locuras” Cassandra Ciangherotti, Ángeles Cruz, Naian González Norvind, Alfredo Castro, Natalia Solián, Adriana Barraza, Raúl Briones, Ilse Salas, Fernanda Castillo y Vicky Araico.

Dónde ver: Netflix

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bernardo Bosch rompe el silencio: defiende a Fátima tras escándalo de supuesto fraude en Miss Universo 2025. Foto: Fátima Bosch / IG

Bernardo Bosch rompe el silencio: defiende a Fátima tras escándalo de supuesto fraude en Miss Universo 2025

¿Por qué es tan rica? Mientras Carlos III presume una monarquía “austera”, investigaciones afirman que es la más cara de Europa. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

¿Y la austeridad? Mientras Carlos III presume una monarquía limitada económicamente, investigaciones afirman que es la más cara de Europa

Enojo por reaparición de Sergio Andrade; en redes lo tunden: "Tiene deudas con la justicia". Foto: Sergio Andrade / YouTube

Reaparición de Sergio Andrade genera indignación y en redes lo tunden: "Tiene deudas con la justicia"

Profeco clausura hotel de Roberto Palazuelos en Tulum: menú en inglés, propinas forzadas y cero tarifas a la vista. Foto: Tomada de Instagram @robertopalazuelosbadeaux

Profeco clausura hotel de Roberto Palazuelos en Tulum: menú en inglés, propinas forzadas y cero tarifas a la vista

Emily Ratajkowski enciende el otoño con sesión en lencería roja e impone tendencia. Foto: AFP

Emily Ratajkowski enciende el otoño con sesión en lencería roja e impone tendencia

[Publicidad]