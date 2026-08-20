L.B. Jefferies, fotógrafo de profesión, ve como pasa el verano sentado en su silla de ruedas. Desde ahí, con el propósito de refrescarse ante el calor extremo, se mantiene cerca de la ventana de su apartamento del barrio de Greenwich Village, en Nueva York.

Bajo este escenario, Alfred Hitchcock arranca "La ventana indiscreta", con este hombre inmóvil que incluso duerme en su silla y que no tiene nada qué hacer, sólo que fijar su mirada al exterior como único contacto con el mundo.

Aunque no los conoce del todo, y en ocasiones poco puede distinguir de ellos a la distancia, se ha aprendido la rutina de cada uno de sus vecinos y es precisamente eso lo que lo lleva a sospechar que uno de ellos, Lars Thorwald, ha cometido un crimen.

Uno de los objetivos de Hitchcock en esta cinta es acentuar la sensación de encierro del protagonista y así justificar la ansiedad que lo lleva a que esa distracción lo convierta en vigía, sin que nadie se lo haya pedido.

Así y auxiliado de un lente para ver a distancia, se da cuenta de comportamientos extraños, y de que en una madrugada lluviosa la esposa de Thorwald grita, él sale en varias ocasiones de su casa. La mujer desaparece de su vista, después el vecino saca de su casa un pesado baúl sellado y un perro que husmeaba aparece muerto.

Con pocos personajes, el encierro, el calor, la obsesión y una sospecha, el director hace de esta cinta otra de sus obras maestras del suspenso psicológico. En esta no hay detectives recabando pistas, sólo la intuición de un fotoperiodista que, poco a poco, reúne las piezas de un rompecabezas.

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Hitchcock además hace a la audiencia partícipe de un festín vouyerista a través de la mirada de los lentes que se maximiza en la pantalla, creando con esto un vínculo de cercanía con el protagonista.

Actúan en "La ventana indiscreta" James Stewart, Grace Kelly y Wendell Corey.

Dónde ver: HBO Max / Prime Video