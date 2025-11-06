Más Información

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

El Louvre descuidó la seguridad por proyectos “visibles y atractivos”, advierte el Tribunal de Cuentas francés

Adriana Malvido presenta “La Reina Roja” en Madrid

Inauguran muestra de la XX Bienal Rufino Tamayo

Kim Manresa, el fotógrafo que pasó un día en la vida de 30 premios Nobel

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

Hay películas que no necesitan grandes giros ni efectos para atrapar, solo un buen personaje y un destino incierto. “Maldita suerte”, protagonizada por Colin Farrell, es una de ellas.

Ambientada en Macao, la ciudad que nunca duerme entre apuestas y promesas rotas, la cinta mezcla humor negro, acción y una historia que funciona desde el primer minuto.

Farrell interpreta a Lord Doyle, un apostador profesional que lo ha perdido todo menos la esperanza de ganar una vez más

La dirección de Edward Berger ("Sin novedad en el frente"), retrata la adicción como un ciclo hipnótico, donde cada victoria es apenas el prólogo de una nueva caída.

Actúan junto a Farrell, Fala Chen, Deanie Ip y Alex Jennings.

“Maldita suerte” no es solo para quienes disfrutan las historias sobre casinos y ruletas; es para quienes alguna vez sintieron que la vida es una apuesta constante. Está disponible en Netflix.

Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez? Foto: AFP

Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez?

Duro castigo para Nawat Itsaragrisil: cancelan su cena con participantes de Miss Universo tras insultar a Fátima Bosch. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Duro castigo para Nawat Itsaragrisil: cancelan su cena con participantes de Miss Universo tras insultar a Fátima Bosch

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’”. Foto: EFE / Aitana Carolina IG

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’

Halagan a Meghan Markle tras regresar a la actuación después de 8 años por supuesto fracaso como empresaria: “Es muy dulce y sencilla”. Foto: AFP

Halagan a Meghan Markle tras regresar a la actuación después de 8 años por supuesto fracaso como empresaria: “Es muy dulce y sencilla”

Sydney Sweeney canaliza a Lady Di con una versión moderna del “vestido de la venganza” en Nueva York. Foto: AP

Sydney Sweeney canaliza a Lady Di con una versión moderna del “vestido de la venganza” en Nueva York

