Hay películas que no necesitan grandes giros ni efectos para atrapar, solo un buen personaje y un destino incierto. “Maldita suerte”, protagonizada por Colin Farrell, es una de ellas.

Ambientada en Macao, la ciudad que nunca duerme entre apuestas y promesas rotas, la cinta mezcla humor negro, acción y una historia que funciona desde el primer minuto.

Farrell interpreta a Lord Doyle, un apostador profesional que lo ha perdido todo menos la esperanza de ganar una vez más

La dirección de Edward Berger ("Sin novedad en el frente"), retrata la adicción como un ciclo hipnótico, donde cada victoria es apenas el prólogo de una nueva caída.

Actúan junto a Farrell, Fala Chen, Deanie Ip y Alex Jennings.

“Maldita suerte” no es solo para quienes disfrutan las historias sobre casinos y ruletas; es para quienes alguna vez sintieron que la vida es una apuesta constante. Está disponible en Netflix.

Dónde ver: Netflix