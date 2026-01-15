Más Información

Hay oficios que se ejercen en silencio, lejos de la mirada pública. “La funeraria: Dinero y cenizas” entra justo ahí: en la rutina de quienes trabajan con la muerte todos los días y para quienes preparar una despedida no es excepción, sino sustento.

La serie documental se instala en una funeraria familiar de California para mostrar un mundo que rara vez se observa de cerca. Lo que parece un servicio marcado por la solemnidad y el respeto se convierte, poco a poco, en otra cosa. No se trata de exaltar el ritual ni de recrearse en el dolor, sino de abrir una puerta a una industria donde el negocio puede pesar más que la compasión.

Durante años, David Sconce operó Lamb Funeral Home en Pasadena. El lugar sostuvo a su familia, pero también escondía prácticas que terminaron por salir a la luz: cremaciones masivas que engañaban a los deudos, profanación de cuerpos y estrategias de intimidación para controlar el mercado local.

A lo largo de tres episodios, la serie reconstruye el caso y deja ver cómo un servicio que debería estar regido por la discreción puede convertirse en un recordatorio de que hasta la muerte puede ser explotada.

Con una estética oscura y testimonios directos, la producción genera una mezcla de atracción y rechazo difícil de esquivar. Ideal para quienes buscan documentales que revelan lo que normalmente ocurre fuera de escena.

Dónde ver: HBO Max / Prime Video

