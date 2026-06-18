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Esta es una cinta que los aficionados al futbol quieren ver una y otra vez gracias a la aparición de figuras como Zinedine Zidane, David Beckham y Ronaldo.
La historia pone en el centro a Santiago Muñez, un joven inmigrante mexicano que vive y trabaja en Los Ángeles como jardinero; sin embargo, su verdadera pasión es el "fut" y todo parece cambiar cuando es descubierto por Glen Foy, un antiguo futbolista convertido en cazatalentos.
Foy logra conseguirle a Muñez una prueba para el Newcastle United de la liga inglesa, y es ahí cuando el joven descubre el significado de sacrificio, éxito y la fama mundial.
Este filme, estrenado en 2005, vincula varios universos: el del futbol, la migración y la idea de hacer realidad los sueños; pues aun con sus limitaciones económicas y la falta de confianza de su padre, Santiago sabe que está dotado con un don excepcional para el futbol.
Si bien "¡Gol!" no es una producción nacional, sino británico-estadounidense, su protagonista, Kuno Becker, sí lo es y eso, en épocas mundialistas, alimenta la confianza de la afición mexicana en su selección.
El filme cuenta con los derechos oficiales de la FIFA, lo que permite ver a Beckham, Ronaldo y Zidane en cameos reales.
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FIFA y la marca Adidas financiaron el proyecto para asegurar que los estadios, torneos, uniformes y reglas reflejaran con precisión la realidad de la Premier League.
Actúan además Alessandro Nivola como Gavin Harris, Stephen Dillane es Glen Foy, Anna Friel interpreta a Roz Harmison, Marcel Iureș está en el papel de Erik Dornhelm y Tony Plana es Hernán Muñez.
Dónde ver: Disney+
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