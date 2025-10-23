Más Información

“Don Juan Tenorio” llegará al Instituto Cultural Helénico

San Miguel Met Opera Trust celebró Día Mundial de la Ópera en la Universidad Panamericana

“Misógino del bienestar”: Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, es criticado en redes sociales

Fundidas o descompuestas en partes, posible futuro de las joyas robadas del Louvre, dicen expertos

Fallece el artista Gabriel Ramírez, a los 87 años, en su natal Yucatán

María Luisa Tamez dedica medalla a técnicos del INBAL

El botín se integró por 140 piezas pertenecientes a las culturas maya, zapoteca y mixteca. Todas estaban bajo resguardo la madrugada de la Navidad de 1985, cuando fueron robadas del Museo Nacional de Antropología e Historia.

Este hecho real sirvió como inspiración para la cinta “Museo”, dirigida por Alonso Ruizpalacios, y con Gael García Bernal y Leonardo Ortizgris en los roles protagónicos.

El suceso fue catalogado, en ese entonces, como “el robo del siglo”, tal y como actualmente se ha denominado al atraco ocurrido en el Museo del Louvre, donde fueron sustraidas ocho joyas de la corona francesa.

La cinta mexicana sigue la estrategia de dos estudiantes de veterinaria que visitaron el museo más de medio centenar de ocasiones para tomar fotografías, observar la rutina de los guardias, establecer posibles formas de acceso y de salida del lugar y, lo más importante, seleccionar las piezas que se llevarían consigo.

Es así como Juan Nuñez (García) y Benjamín Wilson (Ortizgris) se las ingeniaron para salir de casa en plena noche de Navidad, entrar al museo, sustraer las piezas y abandonar el lugar a través de los ductos de ventilación.

Ya fuera, los hombres buscan vender las piezas, se pelean entre ellos, se separan, vuelven a verse y solo uno regresa a la calle.

