Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Feroces cuando deben serlo, calculadoras cuando la estrategia lo exige y sin espacio para el sentimentalismo. Así se mueven este grupo de abogadas que, tras romper con la firma dominada por hombres en la que trabajaban, deciden construir su propio camino profesional y reescribir las reglas del juego.

Con ese punto de partida se desarrolla “Todas las de la ley”, la nueva apuesta de Disney+, que atrae no sólo por el enfoque del empoderamiento femenino, sino por el peso de su elenco y el mundo que la serie propone.

El proyecto surge de Ryan Murphy, una de las figuras más destacadas de la pantalla estadounidenses, y quien convocó a Glenn Close, Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Sarah Paulson, para interpretar a estas determinadas mujeres.

Cada una de ellas interpreta a una abogada especializada en divorcios de alto perfil: casos donde se juegan fortunas, custodias, secretos y reputaciones que pueden impactar en la vida social y política del país. Su trabajo no es sólo litigar: es anticipar movimientos, proteger a sus clientas y sostenerse en un entorno donde cualquier gesto puede cambiar el rumbo del juicio.

A lo largo de diez episodios, estas mujeres muestran qué tan preparadas están para enfrentar separaciones que terminan convertidas en guerras abiertas y en las que ellas ponen las reglas.

Como dato especial, esta no es la primera vez de la menor de las Kardashian en una serie de Murphy. Su colaboración surgió luego del breve papel que tuvo en “American Horror Story: Delicate” y aquí se amplía.

Dónde ver: Disney+

ViveUSA

