Pasar de administrar una flotilla de autobuses a un operador político parece imposible, pero en "El yerno" basta un golpe de suerte para que José Sánchez descubra qué tan lejos está dispuesto a llegar con tal de triunfar.

Dirigida por Gerardo Naranjo, la película convierte el ascenso de este personaje en una sátira política incómodamente cercana al panorama político mexicano.

Entre acuerdos ocultos, traiciones y ambición desmedida, la cinta construye una historia que avanza rápido y encuentra sus mejores momentos en la transformación de José Sánchez en “El Serpiente”, un fiscal tan carismático como peligroso.

Gran parte del peso de la película recae en Adrián Vázquez (SáncheZ), quien consigue que su personaje se mueva constantemente entre el fracaso, el humor y la amenaza.

Sin apostar por la violencia explícita o la crudeza de otras producciones sobre narcotráfico y corrupción, "El yerno" encuentra fuerza en el humor ácido, en los diálogos y en lo reconocibles que resultan muchos de sus personajes y dinámicas de poder.

Para quienes disfrutan las historias de ascenso y caída, las sátiras políticas o las películas que retratan las zonas grises del poder en México sin tomarse completamente en serio, "El yerno" puede convertirse en una opción bastante entretenida.

Además de Adrián Vázquez, el reparto incluye a Verónica Bravo, Jero Medina, Natalia Téllez, Ianis Guerrero, Lalo España, Mauro Sánchez Navarro y Rodrigo Virago.

Dónde ver: Netflix