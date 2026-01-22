Lo que parecía un día cualquiera en la oficina se transforma en un caos de incertidumbre. El escenario es Lochmill Capital, una firma de inversión que se convierte en blanco de una banda de ladrones organizados y violentos.

Mientras los asaltantes toman como rehenes a la mayoría de los empleados, Zara y Luke son seleccionados para ejecutar ciertas órdenes. El objetivo del grupo es apropiarse directamente de los recursos de los pensionados, un botín que conecta de inmediato con el espectador: se trata de los ahorros de personas, en su mayoría de edad avanzada, y de quienes ya no tienen posibilidad de volver a trabajar.

La historia, contada a lo largo de seis episodios bajo el título “El robo”, se desarrolla en Inglaterra y gira en torno a un atraco valuado en millones de libras esterlinas. El inspector jefe Rhys, encargado de la investigación, está decidido a descubrir quién está detrás del golpe, pues su experiencia le indica que no se trata únicamente de un robo millonario.

Al mismo tiempo, Rhys debe lidiar con sus propios demonios para resolver el caso. Sabe que necesita seguir su intuición, y eso lo conduce a descubrir que los principales obstáculos no están fuera, sino dentro de la misma oficina de fondos de pensiones.

Actúan Sophie Turner, Archie Madekwe y Jacob Fortune-Lloyd.

Dónde ver: Prime Video