La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Lo que parecía un día cualquiera en la oficina se transforma en un caos de incertidumbre. El escenario es Lochmill Capital, una firma de inversión que se convierte en blanco de una banda de ladrones organizados y violentos.

Mientras los asaltantes toman como rehenes a la mayoría de los empleados, Zara y Luke son seleccionados para ejecutar ciertas órdenes. El objetivo del grupo es apropiarse directamente de los recursos de los pensionados, un botín que conecta de inmediato con el espectador: se trata de los ahorros de personas, en su mayoría de edad avanzada, y de quienes ya no tienen posibilidad de volver a trabajar.

La historia, contada a lo largo de seis episodios bajo el título “El robo”, se desarrolla en Inglaterra y gira en torno a un atraco valuado en millones de libras esterlinas. El inspector jefe Rhys, encargado de la investigación, está decidido a descubrir quién está detrás del golpe, pues su experiencia le indica que no se trata únicamente de un robo millonario.

Al mismo tiempo, Rhys debe lidiar con sus propios demonios para resolver el caso. Sabe que necesita seguir su intuición, y eso lo conduce a descubrir que los principales obstáculos no están fuera, sino dentro de la misma oficina de fondos de pensiones.

Actúan Sophie Turner, Archie Madekwe y Jacob Fortune-Lloyd.

Dónde ver: Prime Video

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

¿Vuelve RBD? Anahí y Poncho Herrera desatan furor tras reaparecer juntos. Foto Instagram.com/anahi/

Anahí y Poncho Herrera reavivan la nostalgia RBD con video misterioso: ¿regreso de “Mía y Miguel”?

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma /hannah0well

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes. Foto: AP

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

